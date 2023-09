3 Lokasi Suting One Piece yang Keindahannya Bikin Kagum

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Adaptasi live-action One Piece membuat banyak penggemar bisa mengunjungi lokasi pengambilan gambar dan menjadi bagian dari Luffy dan kru Straw Hats atau Topi Jerami. Serial yang diangkat dari manga terlaris karya Eiichiro Oda ini hanya mencakup awal pertunjukan ketika para anggota kru berkumpul dan menemukan kapal mereka, Going Merry.

Dunia fantasi Oda karya sutradara Steven Maeda mengikuti kehidupan Monkey D Luffy (diperankan oleh Iñaki Godoy), yang dikenal sebagai Luffy. Kru Topi Jerami yang tersisa terdiri dari Roronoa Zoro (Mackenyu), seorang pemburu bajak laut dan teman pertama Luffy, Nami (Emily Rudd), seorang pencuri dan navigator kru, penembak jitu Usopp (Jacob Romero), dan koki Sanji (Taz Skylar), seorang pejuang yang hebat.

Plotnya berkisar pada pencarian Luffy untuk menemukan harta karun itu, One Piece, yang akan menjadikannya Raja Bajak Laut. Bukan hanya Topi Jerami yang mengincar harta karun ini tetapi banyak bajak laut yang mencarinya juga. Dia dan krunya pun menghadapi banyak tantangan sepanjang perjalanan.

Lokasi syuting One Piece

Dunia Luffy dan krunya berkisar antara tempat-tempat indah. Mereka berangkat ke Grand Line, tempat harta karun di manga yang diwujudkan di Afrika Selatan, Meksiko, dan Spanyol.

Intip keindahan lokasi syuting One PIece di tiga benua berikut ini.

1. Cape Town, Afrika Selatan

Table Mountain Cape Town, Afrika Selatan (Pixabay)

Godoy, dalam salah satu wawancaranya dengan acara penggemar Netflix TUDUM pada Juni 2023, mengungkapkan lokasi syuting sambil berbicara tentang bagaimana mereka menghidupkan dunia fantasi Oda di Cape Town Film Studios.

“Banyak orang yang sangat berbakat (yang mengerjakan One Piece), tapi mereka juga pernah melakukan beberapa pertunjukan bajak laut sebelumnya, jadi mereka sudah punya kapal dan banyak orang yang tahu cara bekerja di proyek bertema bajak laut. Jadi itu sebabnya kami ada di sana. Itu adalah tempat yang sangat indah. Cuacanya cukup bagus. Cuacanya sedikit berangin, jadi dengan rompi (Luffy), cuacanya bisa sedikit dingin," kata dia, seperti dikutip Travel+Leisure Asia.

Sutradara Steven Maeda menyiratkan bahwa semua adegan kapak diambil di tempat ini.

Cape Town memiliki banyak sport wisata, antara lain Castle of Good Hope, The Heart of Cape Town Museum, dan The District Six Museum.

Di sana, wisatawan bisa mendaki ke Table Mountain untuk melihat pemandangan Cape Town dari atas, mengunjungi Kirstenbosch National Botanical Gardens, Signal Hill And The Noon Gun, Clifton And Camps Bay Beaches, dan The Victoria & Alfred Waterfront.

2. Quintana Roo, Meksiko

Iklan

Scroll Untuk Melanjutkan

Quintana Roo, Meksiko (Pixabay)

Quintana Roo, yang berada di bagian timur Semenanjung Yucatan, juga menjadi bagian dari latar belakang serial live-action ini, menurut Screen Rant. Destinasi Meksiko memiliki air paling jernih dan hutan menakjubkan. Beberapa lokasi pengambilan gambar dalam serial ini juga diambil di resor favorit turis, Xcaret.

Objek wisata yang wajib dikunjungi di sini antara lain Tulum Ruins, Cancun Underwater Museum, dan Dos Ojos Cenote.

Perjalanan ke Quintana Roo tidak lengkap tanpa mengunjungi taman hiburan Xcaret, Rio Secreto, situs Arkeologi Tulum, dan Zona Arqueológica de Cobá.

3. Kepulauan Canary, Spanyol

Kepulauan Canary, Spanyol (Pixabay)

Kepulauan Canary di Spanyol terkenal dengan bentang alamnya yang indah, mulai dari hutan, pantai, gunung berapi, dan bukit pasir. Itulah salah satu alasan tim One Piece memilih tempat ini. Destinasi ini ditampilkan dalam adegan yang tidak diambil di kapal.

Jika berkunjung ke sini, jangan lewatkan melihat karya seni arsitektur Cesar Manrique di Lanzarote, lumba-lumba dan paus di Tenerife, dan lihat Santa Cruz de la Palma yang menakjubkan.

Kunjungi Taman Nasional Teide, yang juga merupakan situs Warisan Dunia UNESCO, dan Taman Nasional Timanfaya, berbelanja di Santa Cruz de Tenerife dan habiskan hari bersama hewan di Taman Loro, Tenerife.

Pilihan Editor: 5 Rekomendasi Destinasi Wisata di Afrika Selatan