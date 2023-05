Serunya Menjelajahi Destinasi Ikon Singapura Menggunakan Travel Agent Batam

Iklan

TEMPO.CO, Batam - Liburan one day trip ke Singapura menjadi pilihan wisatawan yang berada di Batam. Jarak dekat dan tranportasi yang mudah membuat destinasi ini menjadi pilihan tujuan liburan.

Wisata ke Singapura Gunakan Jasa Travel Agent

Wisatawan bisa melakukan perjalanan dengan menggunakan jasa travel agent di Batam, atau pergi secara mandiri. Untuk wisatawan pertama kali ke Singapura disarankan menggunakan travel agent agar waktu satu hari penuh, bisa lebih efektif dimanfaatkan untuk liburan.

Seperti yang dilakukan wisatawan asal Sumatera Barat, Putri Bunga. Ia melakukan perjalanan wisata ke Singapura mengunakan travel agent beberapa hari setelah lebaran Idul Fitri. Putri hanya perlu membayar biaya perjalanan menggunakan travel agent Rp1.4 juta untuk satu orang. Di dalamnya sudah termasuk ongkos kapal PP (pulang-pergi), makan dan minum dan lainnya. "Kita tinggal bawa uang untuk beli oleh-oleh," kata Putri, Sabtu, 13 Mei 2023.

Travel agent di Batam tidak hanya menyediakan jasa perjalanan one day trip. Tetapi, juga bisa bermalam di Singapura, tergantung pilihan wisatawan.

Mengunjungi Destinasi Unggulan Singapura

Putri menceritakan pengalamannya liburan one day trip ke Singapura menggunakan jasa travel agent. Pengunjung berangkat ke Singapura pukul 07.00 WIB dari Pelabuhan Internasional Batam Center, menuju Pelabuhan Ferry Tanah Merah Singapura. Setelah itu pengunjung dibawa ke destinasi wisata pertama yaitu air terjun Rain Vortex di dalam Jewel Changi Airport Singapura.

Pengunjung diberikan waktu 30 menit untuk berfoto ria dengan latar belakang air terjun indoor tertinggi di dunia itu. "Kita bebas untuk berfoto di sana, tempatnya juga asri," kata Putri. Ia pun, tidak melewatkan kesempatan tersebut untuk berswafoto. "Ini merupakan liburan perdana saya ke luar negeri," kata Putri.

Perjalanan dilanjutkan ke destinasi kedua yaitu Patung Marlion. Patung yang merupakan ikon Singapura ini berbentuk separo ikan dan singa, berdiri di tepi perairan Merlion Park.

Selesai di Patung Merlion Park, wisatawan langsung diajak makan siang di Royal Khublai Khan. Makanan yang disuguhkan dengan model prasmanan. "Setelah makan siang, kami berkunjung ke Joes Outlets Singapura, pusat oleh-oleh Singapura," ujar Putri.

Wisatawan juga berkunjung Masjid Al-Falah, Orchard Road Singapura. Masjid ini terletak di tengah kota dan diapit mal dan pertokoan serba tinggi. "Setelah itu kami jajan es potong viral di jalan Orchard Road," katanya.

Tidak sampai di situ, wisatawan juga langsung menuju Gardens by the Bay. Terletak di Marina Bay Waterfront di jantung Singapura, Gardens by the Bay adalah suaka bagi pecinta alam dan hortikultura pemula.

Sebelum kembali ke pelabuhan wisatawan juga berfoto di Universal Studios Hollywood. Ikon ini juga wajib dikunjungi ketika ke Singapura. "Setelah universal studio kami mengendarai kereta cepat ke vivo mall dan berakhir di pelabuhan Tanah Merah," katanya. Putri mengatakan, jika berangkat dengan travel agent, tentunya ada tour guide yang akan mengantar serta menjelaskan sejarah sejarah destinasi yang dikunjungi di Singapura.

