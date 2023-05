12 Wisata Kuliner Cirebon yang Patut Dicoba, Ada Empal Gentong

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Cirebon dikenal sebagai kota udang yang kaya akan budaya hingga wisata kuliner merajalela. Mulai dari makanan berat, minuman segar, hingga jajanan kekinian yang sudah tersedia di seluruh penjuru Cirebon. Kuliner Cirebon menawarkan harga yang tidak terlalu mahal, justru masih mudah dijangkau untuk kalangan anak sekolah.

Wisata kuliner Cirebon tidak akan terkalahkan dengan kota pariwisata lainnya. Ada banyak pilihan makanan yang bisa dicoba, dengan tampilan menarik dan rasa yang enak. Wisatawan bisa mencoba berbagai hidangan spesial sesuai dengan selera masing-masing. Simak 12 tempat wisata kuliner di Cirebon berikut ini.

1. Empal Gentong Haji Apud

Baca Juga: 3 Potensi Wisata Cirebon Raya yang akan Dikembangkan

Empal Gentong Haji Apud. Dok.Empal Gentong Haji Apud Cirebon

Empal Gentong Haji Apud merupakan salah satu kuliner Cirebon yang populer. Rasa yang lezat karena potongan daging lembut dan kuah gurih penuh rempah ini biasanya disajikan dengan ketupat atau nasi hangat seharga Rp5.000 hingga Rp60.000. Tempat kuliner yang buka setiap hari ini pukul 09.00-21.00 WIB, berlokasi di Jl. Raya Ir. H. Djuanda, no. 24, Tengah Tani, Cirebon.

2. Nasi Jamblang Ibu Nur

Tempat kuliner nasi jamblang ibu Nur memang sangat laris manis karena memiliki aneka menu makanan yang bisa dicoba dengan harga murah meriah mulai dari Rp1.500 hingga Rp12.000. Tempat makan yang buka setiap hari pukul 07.00-20.30 WIB berlokasi di Jl. Cangkring II no. 45, Cirebon.

3. Docang Pak Kumis

Baca Juga: 8 Tempat Wisata di Cirebon Mulai dari Keraton hingga Wisata Alam

Kuliner legendaris Cirebon satu ini memiliki cita rasa tradisional dan sangat melegenda. Apalagi disajikan dengan lontong, daun singkong, kelapa parut, kucai, tauge, dan kerupuk yang disiram dengan kuah oncom seharga Rp10.000. Docang Pak Kumis buka setiap hari pukul 06.00-11.00 WIB dan 17.00-21.00 WIB yang berlokasi di Jl. Tentara Pelajar, Pekiringan, Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon.

4. Nasi Lengko Haji Barno

Kuliner di Cirebon memang begitu beragam, apalagi nasi lengko Haji Barno memiliki cita rasa kecap lokal, sambal kacang, dan kucai yang ditambahkan nasi hangat, potongan tahu, tempe, serta timun seharga Rp4.000 hingga Rp12.000. Tempat makan ini buka setiap hari pukul 06.00-22.00 WIB yang berlokasi di Jl. Pagongan nomor 15 b dan Jl. Dr. Cipto Mangunkusumo.

5. Bubur Toha

Kuliner malam di Cirebon yang buka 24 jam ini menyediakan berbagai jenis bubur seperti bubur ayam, kacang hijau, dan ketan hitam seharga Rp3.000 hingga Rp6.000 yang berlokasi di Jl. Moh. Toha No.20, Kebon Baru, Kec. Kejaksan, Kota Cirebon.

6. Gado-gado Ayam Mang Djum

Makanan di Cirebon memang tidak boleh ketinggalan untuk dicoba, apalagi campuran tahu, emping, lontong, timun, kerupuk, suwiran ayam, kuah soto kuning, dan saus kacang bisa didapatkan seharga Rp15.000. Gado-gado ayam Mang Djum yang buka setiap Sabtu hingga Rabu pukul 06.00-02.30 WIB ini berlokasi di Jl. Pulasaren nomor 53.

7. Tahu Gejrot Wardi

Iklan

Scroll Untuk Melanjutkan

Makanan Cirebon dengan cita rasa asam, manis, pedas memang sangat cocok di lidah. Tahu Gejrot Wardi berbahan dasar tahu goreng hambar yang dicampurkan dengan bumbu mentah seharga Rp5.000 hingga Rp10.000. Tempat kuliner yang berdiri sejak 1972 ini buka setiap hari pukul 07.00-17.00 WIB yang berlokasi di pertigaan Pecinan, Pasar Kanoman, Cirebon.

8. Entog Mas Nana

Makanan enak di Cirebon dengan kelezatan yang begitu sempurna, daging entog yang mirip dengan daging bebek ini memiliki tekstur yang kenyal dan empuk. Entog Mas Nana bisa didapatkan seharga Rp30.000 yang buka setiap hari pukul 09.00-22.00 WIB dan berlokasi di Jl. Fatahillah Blok Kawung No.80, Megu Gede, Kecamatan Weru, Kabupaten Cirebon.

9. Mie Get

Tempat makan di Cirebon yang dekat stasiun yakni Mie Get. Mie get merupakan mie instan yang dimasak dengan cabai dan bawang merah, lalu diberi saus sambal Surabraja dan kecap manis. Mie get dengan cita rasa pedas ini bisa didapatkan seharga Rp.4.000 yang buka setiap hari pukul 14.00-23.00 WIB di Jl. Stasiun Kereta Api No. 08, Kota Cirebon.

10. Otak-otak Smanda

Kuliner Cirebon terbaru yangterkenal ini merupakan otak-otak dengan beragam bumbu tabur yang melimpah. Jajanan otak-otak milik Mimi Rumsih ini memiliki berbagai varian seperti nugget, sosis, kentang, scallop, dan martabak seharga Rp. 10.000 yang buka setiap hari pukul 10.00-21.00 WIB. Otak-otak Smanda awalnya berada di depan SMAN 2 Cirebon namun saat ini berpindah ke Jl. Cipto Mangunkusumo, tepatnya di seberang LBC.

11. Nasi Ati Ayam Santa Maria

Nasi Ati Ayam Santa Maria sempat populer karena dipublikasikan YouTuber Nex Carlos pada 26 Maret 2019 bertajuk “Mau Beli Malah di Omelin!!! Tapi Masih Rame Cuy yang Makan”. Nasi ati ayam murah meriah ini bisa didapatkan seharga Rp2.000 hingga Rp9.000. Tempat makan super populer ini buka setiap Senin sampai Sabtu, pukul 08.00-16.00 WIB yang berlokasi di Jl. Sisingamangaraja No.31, Panjunan, Kec. Lemahwungkuk, Kota Cirebon.

12. Es Duren Pasar Kanoman

Kuliner Cirebon yang menyegarkan yakni Es Duren Pasar Kanoman dengan hidangan daging durian lembut, ditambah es krim dan sirup Tjampolay. Es Duren seharga ini bisa didapatkan seharga Rp15.000 yang buka setiap hari pukul 09.30-17.00 WIB di Pasar Kanoman, Kelurahan Lemahwungkuk, Kecamatan Lemahwungkuk, Kota Cirebon.

Nah, itu dia 12 tempat wisata kuliner Cirebon yang super legendaris hingga paling populer belakangan ini.

Nur Qomariyah | Berbagai Sumber