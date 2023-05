Keistimewaan Kawasan Wisata Guci Tegal di Kaki Gunung Slamet

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Belum lama ini beredar video singkat, sebuah bus pariwisata yang mengangkut rombongan wisatawan asal Tangerang Selatan terguling dan masuk ke sungai di kawasan wisata Guci Kabupaten Tegal Jawa Tengah pada 7 Mei 2023 lalu, wisata guci memang terkenal dengan pemandian air panas alaminya, sehingga banyak diburu pengunjung terlebih saat musim liburan. Mengutip dari berbagai sumber, berikut keseruan berwisata di Guci.

Kawasan wisata guci di Tegal menyuguhkan spot wisata alam yang menawan dan beragam sehingga banyak diminati. Wisata ini terletak di Desa Guci, Kecamatan Bumijawa tepatnya di kaki Gunung Slamet, Jawa Tengah.

Akses menuju wisata guci juga terbilang mudah dan dapat ditempuh menggunakan kendaraan roda dua maupun roda empat. Jaraknya dari pusat kabupaten Tegal kurang lebih 43 kilometer, dan dapat ditempuh dalam waktu 1 jam 39 menit.

Ada sejumlah destinasi wisata guci yang indah dan Instragramable, diantaranya adalah taman wisata air panas guci, hot water boom guciku, TWA Guci Pancuran 13, Curug Pengantin Guci, The Baron Hillsof Guci, Bukit Bintang, Curug Jedor, Curug Permadi, Serwiti Secret Pradise, dan Air Terjun Kembaran.

Fasilitas yang tersedia di dalamnya wisata guci pun lengkap mulai dari Area parkir, Toilet, Mushola, Spot selfie, Kantin, atau warung makanan dan minuman, Penjual baju, dan souvenir, Penjual kelinci, Wahana permainan, Penyewaan kuda, Area camping, dan outbound.

Baca Juga: Kota Madiun Wacanakan Buka Lorong Bawah Tanah Peninggalan Belanda untuk Wisata Sejarah

Iklan

Scroll Untuk Melanjutkan

Kawasan wisata Guci ini sudah buka sejak pagi pukul 08.00 hingga jam 17.00, dan buka setiap hari selama seminggu. Untuk tiket masuk pemandaian air panas Guci dibanderol dengan harga Rp. 40.000 per orang, tiket masuk pancuran 13 seharga Rp. 4.000 per orang, tiket masuk Baron Hill seharga Rp. 15.000 per orang dan tiket naik jembatan kaca Rp. 10.000 per orang.

Pilihan Editor: Dari Gua Eksotis hingga Pemandian Air Panas Pilihan Wisata untuk Pemudik Jalur Pantura

Selalu update info terkini. Simak breaking news dan berita pilihan dari Tempo.co di kanal Telegram “http://tempo.co/”. Klik https://t.me/tempodotcoupdate untuk bergabung. Anda perlu meng-install aplikasi Telegram terlebih dahulu.