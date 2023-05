Festival Kuliner di Marina Bay Sands Singapura, Pengunjung Tak Sekadar Bersantap

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Marina Bay Sands Singapura menggelar serangkaian festival untuk memanjakan wisatawan, termasuk wisatawan asal Indonesia. Rangkaian festival itu diisi dengan perayaan kuliner, wellness, musik dan mode.

"Kami sangat bersemangat untuk menyambut perayaan tematik yang akan datang tahun ini. Tidak hanya akan memanfaatkan properti-properti unggulan kami, tetapi kami juga akan bekerja sama dengan industri-industri besar untuk menghadirkan aktivasi yang menarik dan belum pernah dilihat sebelumnya bagi para tamu kami," kata Paul Town, Chief Operating Officer Marina Bay Sands dalam pernyataannya, Sabtu, 6 Mei 2023.

Festival kuliner tak biasa

Wisatawan bisa menikmati beragam acara seru di salah satu ikon wisata Singapura. Salah satu yang di-highlight adalah 'Where Your Senses Feast'.

Ini adalah sebuah festival kuliner dan wine. Acara ini digelar pada 15 hingga 28 Mei.

Festival itu akan menampilkan lebih dari 30 acara dinamis yang berlangsung di seluruh resor terintegrasi (IR). Dari kolaborasi koki Michelin Star pertama dan pengalaman bersantap yang telah dikurasi di Marquee Singapura.

Di sana, pengunjung dapat merasakan pengalaman kuliner memukau di ArtScience Museum. Nikmati pengalaman bersantap di Dunia teamLab yang diselenggarakan dalam pameran ikonik Future World: Where Art Meets Science yang akan diluncurkan pada 17 Mei.

Perjalanan menakjubkan akan dimulai dengan canape indah di dalam karya seni gemerlap, Crystal Universe, sebelum melanjutkan ke galeri Transcending Boundaries. Ruang instalasi yang megah ini menampilkan air terjun interaktif mempesona setinggi enam meter yang mengalir turun dari dinding dan ke lantai. Di sini, ada rangkaian hidangan mewah dari KOMA Japanese Restaurant dan Sushi Bar yang dipadukan secara harmonis dengan sake dan wine untuk dinikmati.

Selanjutnya pada 19 dan 20 Mei, ada Six Star Dinner. Pengunjung bisa mencicip persembahan dari chef tamu, yaitu Chef Stefan Stiller dari restoran mewah Shanghai Taian Table (bintang tiga), maestro kuliner Chef Tetsuya Wakuda dari Waku Ghin (bintang dua) serta Executive Chef Greg Bess dari CUT by Wolfgang Puck (bintang satu). Tersedia secara eksklusif untuk dua malam, acara makan malam ini akan menggabungkan rangkaian kuliner dan hiburan terbaik yang memadukan unsur mode masa depan dan pertunjukan kontemporer. Acara mewah ini akan digelar di paviliun pop-up inovatif di Event Plaza di Marina Bay Sands.

Pengunjung juga bisa singgah di berbagai restoran dan bar di seluruh resor terpadu. Sebab, lebih dari 10 tempat menyajikan pengalaman unik yang dirancang untuk memanjakan selera dan memicu penemuan baru untuk kuliner dan wine.

Salah satunya transformasi memukau AVENUE Lounge menjadi 'Gua Anggur' Prancis yang menawan pada 20 hingga 27 Mei. Site ink mengundang para penggemar pemeliharaan wine maupun pecinta wine untuk merayakan sensasi menikmati wine dan sampanye terbaik.

Di lobi hotel megah Marina Bay Sands, pengunjung bisa mencoba pengalaman prasmanan dengan An Epicurean Journey di RISE pada 27 Mei. Jangan lewatkan mencicip beef wellington dan pecan pie khas Bread Street Kitchen & Bar, charcuterie Prancis rumahan khas db Bistro & Oyster Bar, dim sum lezat khas Mott 32 serta live pasta wheel station dan gerobak gelato yang dipimpin oleh LAVO Italian Restaurant & Rooftop Bar serta masih banyak lagi.

Marina Bay Sands juga menyiapkan hiburan lain di bulan-bulan mendatang. Pada Juni mendatang, dengan mengangkat tema wellness di perkotaan, dihadirkan rangkaian acara 'Where Mind and Body Connect' yang menghadirkan berbagai lokakarya untuk tujuan untuk pemulihan diri. Dilanjutkan juga dengan acara 'Where Music Takes Over', sebuah festival bertema musik pada Juli.

Pilihan Editor: Berikut Negara yang Terbanyak Diminati dan Dikunjungi Warga Singapura di 2023

Selalu update info terkini. Simak breaking news dan berita pilihan di kanal Telegram “Tempo.co Update”. Klik https://t.me/tempodotcoupdate untuk bergabung.