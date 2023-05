Hanya Satu Negara di Dunia yang Diawali Huruf O

TEMPO.CO, Jakarta - Saat ini, jumlah negara di dunia setidaknya ada sekitar 195 negara. Namun dari sekian banyak negara yang ada di dunia, terdapat satu-satunya negara yang diawali dari huruf O.

Kira-kira, apa nama negara yang diawali huruf O? Simak informasi lengkapnya berikut ini.

Negara Berawalan Huruf O

Jika Anda mencari negara yang diawali huruf O, ternyata hanya ada satu di dunia, yaitu Oman. Negara yang juga disebut dengan Kesultanan Oman ini adalah satu-satunya negara di dunia yang dimulai dengan huruf O. Negara ini terletak di bagian barat daya Asia, di pantai tenggara Jazirah Arab. Oman berbatasan dengan Arab Saudi, Uni Emirat Arab dan Yaman.

Negara Oman

Melansir dari laman britannica.com, penduduk Oman pada 2023 ada sekitar sekitar 5.156.000 jiwa. Sejak 2020, Oman diperintah oleh Sultan Haitham bin Tariq Al Said. Ibu kota Oman adalah Muskat, bahasa resminya adalah bahasa Arab dan riyal sebagai mata uang yang digunakan.

Oman berbatasan dengan Arab Saudi di sebelah barat, Yaman di sebelah barat daya dan Uni Emirat Arab di sebelah barat lautnya. Sedangkan di sebelah tenggara adalah Laut Arab dan di sebelah timur lautnya adalah Teluk Oman.

Dari 1507 hingga 1650, Portugis menjajah Oman dan menetapkan Muskat sebagai kota administratif utama. Turki Utsmani merebut Muscat pada 1581, mengusir Portugis dan bertahan sampai 1588. Oman memperoleh kemerdekaannya pada 1740.

Agama mayoritas yang ada di Negara Oman adalah Islam dengan lebih dari 75 persen adalah Muslim Ibadi, sedangkan 25 persen sisanya adalah Muslim Sunni dan Syiah.

Fakta menarik negara Oman

Selain menjadi satu-satunya negara dengan awalan O, Oman memiliki fakta menarik lainnya yang wajib untuk diketahui. Berikut adalah beberapa fakta menarik negara Oman mengutip dari laman holidify.com.

1. Dinasti raja penguasa paling lama

Keluarga Al Said adalah keluarga kerajaan yang paling lama memerintah di seluruh Arab yang pemerintahannya berlangsung terus menerus sejak tiga abad terakhir sejak 1744. Adapun raja atau Sultan Oman yang berkuasa paling lama adalah Qaboos Bin Said al Said yang memiliki wewenang sebagai kepala pemerintahan sekaligus raja.

2. Rumah dan bangunan bercat putih

Bangunan dan rumah di negara Oman didominasi dengan cat putih. Bahkan kompleks perkantoran hingga mal juga dicat putih. Jika ingin mewarnai tembok dengan warna lain, diperlukan izin terlebih dahulu kepada pemerintah dengan alasan yang memadai.

3. Negara pengekspor minyak tinggi

Oman menjadi negara pengekspor minyak yang cukup tinggi. Itu artinya Oman memiliki cadangan minyak yang sangat besar dan pasti akan bertahan selama beberapa abad. Minyak juga menjadi salah satu sumber pendapatan negara Oman.

4. Pembuat kapal luar biasa

Karena sebagian besar wilayahnya dikelilingi laut, maka masyarakat Oman juga dikenal sebagai pembuat kapal yang luar biasa. Masyarakat Oman dapat membuat kapal dengan kualitas yang baik, bahkan telah teruji oleh waktu. Oman juga membangun beberapa kapal angkatan laut dengan detail rumit dan cermat.

5. Tidak bisa sembarangan jual alkohol

Alkohol sebenarnya dijual di negara Oman. Namun ada beberapa syarat dan perizinan yang harus dipenuhi untuk menjual alkohol. Sebab, apabila melanggar hukum tersebut artinya sama dengan melanggar kode etik Islam yang dapat menimbulkan hukuman, termasuk penjara dan denda. Dengan begitu, alkohol biasanya disajikan oleh hotel dan restoran bintang lima yang memiliki izin yang sah.

6. Tingkat kejahatan hampir tidak ada

Fakta tentang Oman yang satu ini akan membuat wisatawan merasa aman saat mengunjungi negara tersebut. Di Oman, tingkat kejahatan hampir tidak ada. Alasannya adalah karena hukum yang diterapkan menggunakan hukum Syariah yang menyerukan hukuman keras sehingga masyarakatnya lebih berhati-hati dengan perilakunya. Langkah-langkah seperti ini terbukti telah menyebabkan penurunan tajam dalam tingkat kejahatan dan berfungsi untuk mencegahnya.

7. Dilarang mengganggu ketentraman umum

Aturan ini pada dasarnya merupakan aturan tidak tertulis. Orang Oman sendiri dilarang mengganggu ketentraman umum salah satunya dilarang membunyikan klakson di tempat umum dan pribadi, kecuali dalam situasi yang paling buruk. Saat berada di Oman, Anda tidak akan menemukan satu jiwa pun membunyikan klakson yang tidak perlu.

8. Situs warisan dunia

Negara Oman memiliki sejumlah warisan dunia yang dinyatakan UNESCO, diantaranya Benteng Bahla, situs arkeologi Bat, Al Khutm dan Al Ayn, sistem irigasi Al Aflaj dan tanah Frankincense.

9. Bebas terorisme

Fakta menarik lainnya dari negara Oman adalah bebas terorisme. Ini menunjukkan betapa amannya bangsa Arab dari terorisme. Dalam beberapa dekade terakhir, tidak ada laporan serangan teroris di Oman sehingga menjadikan Oman salah satu negara teraman untuk bepergian.

10. Rempah aromatik

Oman bertanggung jawab untuk memproduksi 17 persen dari seluruh produksi dunia rempah yang digunakan sebagai bahan utama dalam parfum. Rempah ini adalah komoditas yang paling dicari di Eropa karena aromanya dan khasiat obatnya yang ringan. Rempah tersebut tumbuh di alam liar dan dapat dibeli dalam jumlah bebas dari pasar mana pun.

RIZKI DEWI AYU

