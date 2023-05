Kereta Thomas Kembali Melaju, Ajak Wisatawan Tur dan Makan Bento

TEMPO.CO, Jakarta - Kabar baik untuk anak-anak atau mereka yang berjiwa muda. Tur kereta Day Out With Thomas di prefektur Shizuoka Jepang telah kembali dengan perjalanan yang dijadwalkan sepanjang tahun ini. Tahun ini, perjalanan bersama kereta Thomas tersedia pada hari-hari tertentu hingga Senin 25, Desember 2023.

Tur itu memberikan kesempatan kepada penggemar Thomas the Tank Engine untuk naik lokomotif ikonik yang dirancang agar terlihat seperti karakter utama dari acara anak-anak yang sudah lama berjalan 'Thomas and Friends'. Tamasya itu akan membawa pengunjung dalam perjalanan kereta pulang pergi di jalur utama Oigawa antara Stasiun Shin-Kanaya dan Stasiun Ieyama, dengan berbagai aktivitas untuk dinikmati.

Para penumpang di atas Thomas dapat memanfaatkan sepenuhnya pengalaman ini dengan membeli oleh-oleh eksklusif dari gerobak makanan ringan serta menyantap kotak bento bertema Thomas, yang tersedia di Stasiun Shin-Kanaya. Acara Day Out With Thomas juga menampilkan penampilan teman-teman lokomotif Thomas lainnya, yaitu Hiro, Percy, James dan Rusty di Thomas Fair, yang berlangsung di Stasiun Shin-Kanaya serta di lokasi satelit lainnya di Senzu.

Bertie bus juga akan muncul dan penumpang dapat mengatur untuk menumpanginya juga. Di Stasiun Shin-Kanaya, penumpang dapat mengunjungi Pabrik Perawatan Thomas. Di sana pengunjung dapat melihat lebih dekat bagaimana perawatan kereta ini.

Flynn, mobil pemadam kebakaran berwarna merah cerah, juga akan diparkir di Stasiun Shin-Kanaya untuk dikunjungi selama tur.

Tur ini sekarang memasuki tahun kesepuluh dan untuk merayakannya, untuk pertama kalinya, tersedia perjalanan malam. Kereta Thomas dan bus Bertie dijadwalkan beroperasi pada malam hari pada 14 Juli, 4 Agustus dan 1 September.

Acara ini dijalankan oleh Oigawa Railway Co Ltd, yang dikenal dengan lokomotif uap dan kereta wisata di prefektur Shizuoka, termasuk kereta bertema Thomas yang diluncurkan pada 2014. Tiket tersedia online melalui situs web tiket Lawson dengan biaya ¥3.400 (Rp 363 ribu) per orang dewasa dan ¥1.710 (Rp 183 ribu) untuk anak-anak.

TIMEOUT

