Hari Jadi Kota Surabaya ke-730, Ini Rangkaian Acara Menarik untuk Wisatawan

TEMPO.CO, Jakarta - Kota Surabaya akan merayakan hari jadi yang ke-730 pada 31 Mei 2023. Kota berjuluk kota pahlawan itu pun menyiapkan beragam acara yang menarik untuk masyarakat, termasuk wisatawan.

Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi mengatakan pihaknya siap menggelar beragam acara untuk menyambut dan memeriahkan Hari Jadi Kota Surabaya atau HJKS itu, mulai dari pergerakan kegiatan UMKM, culture dan festival, sport event hingga music concerts dan entertainment. "Yang pasti, semua kegiatan untuk menyambut HJKS ini adalah kegiatan-kegiatan yang bisa langsung dirasakan oleh masyarakat," kata dia dalam keterangannya, Senin, 1 Mei 2023.

Eri pun meminta masyarakat dapat terlibat dalam memeriahkan HJKS ini sehingga semakin dekat antara warga yang satu dengan yang lainnya. "Tujuan akhirnya adalah menciptakan gotong royong, guyub rukun di tengah-tengah masyarakat,” kata dia.

X

Rangkaian acara

Rangkaian acara HJKS sudah dimulai sejak awal Mei ini. Berikut rinciannya:

- Surabaya Shopping Festival di seluruh Mal Surabaya dan Pasar Malam Tjap Toenjoengan di Pakuwon City Mal selama bulan Mei, yaitu mulai 1-30 Mei 2023

- Festival Rujak Uleg di Kembang Jepun atau Wisata Kya-kya Surabaya pada 6 Mei 2023. Event ini juga sudah resmi menjadi kalendar Nasional dalam Karisma Event Nusantara 2023

- Awarding dan Pameran Foto oleh Pewarta Foto Indonesia di Alun-alun Surabaya pada 12-18 Mei 2023

- Night at the Museum di Tugu Pahlawan Surabaya pada 13-14 Mei 2023

- Masak Besar Bobon Santoso dan Chef Arnold pada 17 Mei 2023

- Surabaya Vaganza pada 27 Mei 2023

- Pet Animals Day di Mangrove Medoakan Sawah pada 28 Mei 2023

- Ruwatan dan Pagelaran Wayang di Tugu Pahlawan pada 31 Mei 2023.

- Kejuaraan Bola Voli Piala Wali Kota Surabaya Antar-Instansi se-Jawa Timur pada 21-27 Mei 2023

- Kejuaraan Open Dayung Piala Wali Kota Surabaya se-Jawa Timur pada 25-27 Mei 2023

- Bromo Kom Challenge pada 27 Mei 2023

- Recovery Ride Bromo Kom Keliling Kota Surabaya pada 28 Mei 2023

- The Great Journey of Noah yang akan dihadiri oleh Noah Band di Grand Ballroom Westin Hotel pada 13 Mei 2023

- Sudut Baya 2023 yang akan dimeriahkan oleh Mahalini, JKT48, Tiara Andini, Last Child, The Adams, Feel Koplo, The Panturas di Kenjeran Park pada 13-14 Mei 2023

- Dewa 19 a Night at the Orchestra yang akan dimeriahkan oleh Dewa 19, Ari Lasso, Virzha, Ello, Mulan Jameela, Andien di Grand City Convex pada 19-20 Mei 2023

- Nge-Jazz, Rek di Ciputra World Mall pada 27 Mei 2023

- Keluyuran Nang Tunjungan di Jalan Tunjungan Surabaya pada 28 Mei 2023

Eri juga berharap warga dapat membuat kegiatan-kegiatan yang bisa bermanfaat bagi sesama, tentu dengan kegotong-royongan dan guyub rukun serta diharapkan dapat menciptakan Kampung Madani di lingkungannya masing-masing. "Insya Allah dengan HJKS ini, kita harus bisa bersama-sama memberikan kebahagiaan, memberikan kesejahteraan kepada saudara-saudara kita yang ada di sekitar," kata dia.

Pilihan Editor: Saat Wisatawan Kapal Pesiar Jelajahi Surabaya, ke Arca Joko Dolog Hingga Pasar Bunga

Selalu update info terkini. Simak breaking news dan berita pilihan dari Tempo.co di kanal Telegram “http://tempo.co/”. Klik https://t.me/tempodotcoupdate untuk bergabung. Anda perlu meng-install aplikasi Telegram terlebih dahulu.