Tips Mudik Lebaran Nyaman dan Sehat, Jangan Lupa Hygiene Kit dan Istirahat

TEMPO.CO, Jakarta - Sebagian besar masyarakat kini tengah bersiap untuk mudik Lebaran. Terlebih, tahun ini menjadi tahun pertama mudik tanpa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat atau PPKM.

Meski begitu, pemerintah meminta pemudik untuk tetap menerapkan protokol kesehatan. Sebab, meski kasus Covid-19 bisa dikatakan telah terkendali, kasus harian masih tetap ada.

Karena itu, bagi para pemudik, penting untuk mempersiapkan perjalanan agar nyaman dan sehat. Berikut sejumlah tips untuk mudik nyaman dan sehat dari indonesia.travel:

Persiapan

Ada pepatah yang mengatakan, "by failing your prepare, your are preparing to fail". Maka, persiapan yang baik akan menentukan kelancaran perjalanan mudik.

Selain itu, ibarat pepatah sedia payung sebelum hujan, maka jika semua telah disiapkan, maka pemudik dapat mengantisipasi keadaan apapun yang terjadi.

- Hygiene Kit

Perlengkapan ini penting dibawa saat mudik, apalagi jika perjalanan cukup jauh. Peralatan kebersihan diri juga digunakan untuk menjaga kesehatan.

Perlengkapan yang perlu dibawa, mulai dari alat mandi, sabun, antiseptik, hand sanitizer, tisu basah dan lainnya. Lebih baik, perlengkapan ini dipisahkan dalam tas terpisah sehingga mudah diakses.

- Unduh peta

Peta menjadi hal penting untuk memandu perjalanan. Saat ini, sudah ada Google Maps atau aplikasi lainnya yang bsia mengarahkan tujuan.

Namun, untuk mengantisipasi kemungkinan hilang sinyal di perjalanan, sebaiknya peta menuji tujuan sudah diunduh. Sehingga bisa tetap dibuka meski tanpa jaringan internet.

- Cek kendaraan service

Jika mudik menggunakan kendaraan pribadi, jangan lupa untuk mengecek kondisi kendaraan secara keseluruhan. Pastikan kendaraan dalam kondisi prima tanpa masalah.

Beberapa komponen yang perlu diperhatikan adalah mesin, air radiator, rem dan kaki, ban, bagian lampu dan sinyal, wiper dan kelengkapan di dalam mobil. Ada baiknya juga mobil menjalani service sebelum mudik.

- Cek kesehatan vaksin

Melakukan perjalanan saat tubuh kurang fit tentu tidak enak. Maka, jagalah kesehatan sebelum mudik dengan makan makanan bergizi dan istirahat cukup.

Ada baiknya juga untuk memeriksa kondisi kesehatan sebelum mudik dan mendapatkan saran dari dokter. Jangan lupa juga lengkapi dosis vaksin Covid-19 demi kesehatan. Terlebih, jika mudik naik kereta atau pesawat, penumpang wajib sudah mendapat vaksin booster.

Perjalanan

Selama perjalanan, pemudik wajib tetap waspada dan hati-hati. Tapi bukan berarti tak bisa bersenang-senang.

Perjalanan mudik bisa menjadi kesempatan untuk menjalin kedekatan dan mengobrol bersama keluarga. Atau jika naik kendaraan umum, bisa bertemu dengan kawan sekampung.

Jika menggunakan kendaraan pribadi dengan waktu tempuh panjang, jangan paksakan diri dan istirahatlah. Saat ini, sudaj banyak rest area di sepanjang tol maupun jalur alternatif yang menyediakan berbagai kebutuhan pemudik.

Eksplorasi kampung halaman

Pulang ke kampung halamam bisa jadi kesempatan hanya sekali setahun. Jadi, jangan lewatkan untuk mengeksplorasi kampung halaman dan mengunjungi beragam destinasi di sekitarnya.

