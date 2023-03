Sejarah Air Sungai di Chicago Berubah jadi Hijau pada St Patrick's Day

TEMPO.CO, Jakarta - St Patrick's Day, sebuah perayaan budaya dan agama untuk menghormati Saint Patrick yang merupakan santo pelindung terkemuka Irlandia, diperingati setiap tahun pada 17 Maret. Momen tersebut ditetapkan sebagai tanggal kematian santo. Di beberapa negara termasuk Irlandia, Irlandia Utara, dan banyak negara lain di seluruh dunia termasuk Amerika Serikat, Kanada, dan Australia, hari tersebut diliburkan. Perayaan St Patrick's Day ditandai dengan parade, musik, tarian, dan pemakaian pakaian berwarna hijau.

Selain itu, tradisi lama kota untuk merayakan liburan ini adalah mewarnai hijau Sungai Chicago. Tradisi tersebut diyakini telah dimulai pada 1962 ketika serikat tukang ledeng setempat menuangkan sedikit pewarna hijau ke sungai, yang mengubah air menjadi warna hijau cerah. Sejak itu, ini menjadi acara tahunan di kota Chicago pada St Patrick's Day.

Pewarnaan Sungai Chicago biasanya dilakukan pagi-pagi sekali sebelum parade St Patrick's Day dengan bantuan perahu, yang dikenal sebagai 'perahu pewarna', yang berjalan di sepanjang sungai dan menuangkan formula rahasia pewarna nabati ke sungai. Pewarna yang digunakan untuk mewarnai sungai dikatakan aman lingkungan dan biasanya digunakan dalam jumlah yang sangat kecil, sehingga tidak merusak ekosistem sungai.

Bubuk warna disebarkan oleh dua perahu motor, satu untuk membuang dan satu lagi untuk mengaduk air. Awak yang terdiri dari enam orang, menampilkan kerabat dari keluarga pertama yang mewarnai sungai, Rowan dan Butler, mewarnai Sungai Chicago dengan sekitar 40 pon bubuk dalam dua jam.

Apakah ini ramah lingkungan?

Menurut Reader's Digest, Badan Perlindungan Lingkungan Illinois (EPA) telah menganggap pewarna tersebut benar-benar tidak beracun dan kelompok lingkungan tidak mempermasalahkan keamanan pewarna nabati. Namun, pendukung kehidupan berkelanjutan lainnya skeptis terhadap keamanan tradisi ini. “Kami berpikir bahwa mewarnai sungai memberi kesan bahwa itu tidak bernyawa dan dibuat-buat,” kata The Friends of the Chicago River Organization dalam sebuah posting blog.

Warna hijau, secara umum, sangat terkait dengan St Patrick's Day karena beberapa alasan. Julukan Irlandia adalah 'Emerald Isle' karena lanskapnya yang subur dan hijau, oleh karena itu, hijau dianggap sebagai warna nasional Irlandia. Juga, legenda mengatakan bahwa St Patrick menggunakan shamrock, yang berwarna hijau, untuk menjelaskan Tritunggal Mahakudus kepada orang-orang Irlandia.

Belakangan, pada abad ke-18, hijau dikaitkan dengan nasionalisme Irlandia dan perjuangan negara untuk kemerdekaan dari kekuasaan Inggris. Dengan demikian, selain mewarnai hijau Sungai Chicago, orang di seluruh dunia mengenakan pakaian dan aksesori hijau pada hari ini untuk menunjukkan kebanggaan Irlandia mereka dan merayakan liburan St Patrick's Day.

