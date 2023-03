Cek, Daftar Tanggal Cuti Lebaran 2023, Catat Tanggalnya

TEMPO.CO, Jakarta -- Pemerintah telah menetapkan libur nasional dan cuti bersama 2023. Termasuk untuk cuti lebaran Idul Fitri 1444 Hijriah. Oleh karena itu, masyarakat perlu mengetahui informasi mengenai cuti lebaran agar dapat mempersiapkan diri, terlebih untuk yang ingin pulang kampung.

Informasi mengenai cuti lebaran 2023 telah tertuang dalam SKB 3 Menteri Tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2023 No. 1066 Tahun 2022, No 3 Tahun 2022, dan No 3 Tahun 2021. SKB ini ditandatangani oleh Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, dan MenPAN-RB. Lantas, kapan dan berapa hari cuti lebaran 2023? Cek daftar tanggalnya berikut ini.

Berapa Hari Cuti Lebaran 2023?

Berdasarkan pada SKB 3 Menteri, Hari Raya Idul Fitri 2023 diperkirakan akan jatuh pada Sabtu-Ahad, 22-23 April 2023 yang bertepatan dengan akhir pekan. Lebaran merupakan salah satu hari raya yang diakui di Indonesia. Oleh karena itu, lebaran masuk ke dalam daftar hari libur nasional.

Sedangkan, untuk cuti lebaran 2023 dilaksanakan sebanyak 4 hari dengan tanggal sebagai berikut:

Cuti bersama:

21 April 2023 (Jumat)

24 April 2023 (Senin)

25 April 2023 (Selasa)

26 April 2023 (Rabu)

Libur nasional:

22 April 2023

23 April 2023

Dengan demikian, berdasarkan dari libur nasional dan cuti bersama lebaran 2023, maka total libur lebaran adalah enam hari, terhitung dari 21-26 April 2023.

Penetapan Awal Puasa dan Lebaran

Meski tanggal untuk cuti lebaran 2023 sudah ditentukan, tetapi penentuan awal puasa dan lebaran masih belum ditetapkan. Hal ini karena pemerintah Indonesia baru akan memutuskan awal puasa dan lebaran melalui Sidang Isbat. Walaupun begitu, berdasarkan pada Kalender Hijriah Indonesia pada situs simbi.kemenang.go.id, awal Ramadan atau 1 Ramadan 1444 H diperkirakan jatuh pada 23 Maret 2023.

Di sisi lain, Muhammadiyah telah menetapkan tanggal untuk awal puasa dan lebaran 2023. Penetapan ini berdasarkan pada hasil hisab Ramadan, Syawal, dan Zulhijjah 1444 H oleh Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah. Adapun hasil keputusan PP Muhammadiyah adalah sebagai berikut:

1 Ramadhan 1444 Hijriah jatuh pada Kamis, 23 Maret 2023

1 Syawal 1444 Hijriah jatuh pada Jumat, 21 April 2023

1 Dzulhijjah 1444 Hijriah jatuh pada Senin, 19 Juni 2023

Tanggal Cuti Bersama dan Libur Nasional 2023

Selain cuti lebaran, terdapat beberapa cuti bersama dan libur nasional sepanjang 2023. Berikut daftar tanggal cuti bersama dan libur nasional 2023.

Cuti bersama:

23 Januari 2023: Tahun Baru Imlek

22 Maret 2023: Hari Raya Nyepi

21, dan 24, 25, 26 April 2023: Lebaran Idul Fitri 1444 H

2 Juni 2023: Hari Raya Waisak

26 Desember 2023: Hari Raya Natal

Libur nasional:

1 Januari 2023: Tahun Baru 2023

22 Januari 2023: Tahun Baru Imlek

18 Februari 2023: Isra Mi'raj Nabi SAW

22 Maret 2023: Hari Nyepi

7 April 2023: Wafat Isa Almasih

22 dan 23 April 2023: Hari Raya Idul Fitri 1444 H

1 Mei 2023: Hari Buruh Internasional

18 Mei 2023: Kenaikan Isa Almasih

1 Juni 2023: Hari Lahir Pancasila

4 Juni 2023: Hari Raya Waisak

29 Juni 2023: Hari Raya Idul Adha 1444 H

17 Agustus 2023: Hari Kemerdekaan RI

28 September 2023: Maulid Nabi SAW

25 Desember 2023: Hari Raya Natal

Itulah informasi mengenai berapa hari cuti lebaran 2023. Semoga bermanfaat.

