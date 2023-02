Titi Dj Operasi Plastik di Gangnam, Ini Distrik yang Identik dengan Plastic Surgery

TEMPO.CO, Jakarta - Pemilik nama asli Titi Dwijayanti atau Titi Dj ini memilih melakukan operasi anti-penuaan sehingga wajahnya tampak awet muda. Operasi yang dilakukan Titi DJ ini bertujuan agar kulitnya menjadi lebih kencang dan garis halus serta kerutan berkurang sehingga ia dapat lebih percaya diri tampil di depan publik.

Namun, untuk mendapatkan wajah yang tampak muda seperti harapannya, ia harus melakukan operasi plastik tersebut di sebuah distrik Korea Selatan, Gangnam. Ia memercayai ID Plastic Surgery Hospital untuk melakukan tindakan operasi plastik di wajahnya, seperti dilansir tempo.co.

Lantas, mengapa Titi DJ harus jauh-jauh pergi ke Gangnam untuk melakukan operasi plastik? Benarkah Gangnam identik dengan tempat melakukan tindakan operasi plastik?

Secara khusus, tren operasi plastik mulai muncul pada akhir 1990-an. Kala itu, bentuk dan proporsi wajah secara keseluruhan dianggap sama pentingnya dengan ukuran dan bentuk paras menjadi perempuan cantik yang ideal. Awalnya, operasi plastik bertujuan sebagai bedah rekonstruktif saja. Namun, tujuannya kini telah diperluas untuk peningkatan estetika, khususnya di distrik Gangnam, Korea Selatan. Hal ini pun disebarluaskan dengan baik oleh media massa di sana. Media massa berhasil memainkan peran penting dalam melegitimasi tren baru ini dengan memungkinkan publik Korea untuk menyaksikan transformasi wajah yang ekstrem dari selebritas. Akibatnya, operasi plastik mengalami peningkatan yang secara signifikan di Gangnam.

Ditambah pula, kini, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi berjalan berdampingan. Bahkan, ilmu berupa kecantikan yang telah lama berkembang tidak sepenuhnya hilang lantaran adanya ilmu baru. Gangnam pun dengan cepat mengadaptasi ilmu kecantikan baru dan lama sehingga semakin banyak klinik bedah yang menyajikan fasilitas canggih dan ahli anestesi terbaik. Sebab, klinik tersebut menawarkan berbagai operasi plastik, antara lain operasi rahang, operasi kelopak mata ganda, operasi hidung, dan operasi tulang pipi yang membuat para pasien dari berbagai negara berdatangan ke Gangnam.

Atas dasar hal tersebut, sering beredar julukan bahwa standar kecantikan mengacu pada Mengutip Gangnam-Style Plastic Surgery: The Science of Westernized Beauty in South Korea, Gangnam yang juga disebut dengan “Kecantikan ala Gangnam” atau “Kecantikan ideal di Korea Selatan abad ke-21”.

Julukan tersebut tercipta karena hasil akhir operasi plastik yang dilakukan di Gangnam memiliki sedikit kemiripan dengan wajah perempuan sebenarnya, baik di negara barat maupun di negara timur. Hasil akhir dari operasi plastik di Gangnam dapat mengubah wajah perempuan secara drastis, seperti membentuk mata lebar, hidung menjadi lancip, dan rahang kecil. Hasil inilah yang sangat diimpikan para perempuan seluruh negara di dunia sehingga wajar saja “Kecantikan ala Gangnam” mendunia.

Selain itu, sebutan Gangnam yang identik dengan istananya operasi plastik membuat wajah cantik menjadi lebih cantik, bahkan bisa mencapai wajah di titik ideal. Gangnam yang terkenal dengan kecantikannya pun menjalankan bisnis operasi plastik sebagai upaya untuk meningkatkan dan memaksimalkan kecantikan.

Bagi sebagian besar orang, Gangnam dikenal sebagai salah satu distrik di Seoul dengan kehidupan mewah dan glamor. Distrik ini juga disebut sebagai The Beverly Hills of South Korea lantaran Gangnam menjadi pusat ekonomi bagi beberapa perusahaan paling kuat, antara lain IBM, Toyota, dan Google. Lalu, Gangnam pun menjadi kawasan rumah bagi sebagian besar artis Korea. Wajar saja, jika distrik ini dikenal sebagai tempat melakukan operasi plastik dengan kualitas bagus dan membuat Titi DJ mengunjunginya untuk melakukan operasi anti-aging.

