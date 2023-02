29 Kafe Artistik di Surabaya yang Wajib Dikunjungi

TEMPO.CO, Jakarta - Surabaya memiliki banyak keindahan alam, tempat wisata, bahkan banyak kafe di Surabaya yang bisa Anda datangi di akhir pekan bersama dengan keluarga dan teman-teman Anda. Bukan hanya dikenal sebagai kedai kopi atau tempat nongkrong biasa, namun nyatanya kafe adalah sebuah tempat untuk mengerjakan tugas dengan nyaman, bertemu dengan banyak teman, dan bisa menemukan hal baru di tempat instagramable dan artistik ini.

Cafe umumnya memiliki desain interior yang cantik dan menarik, menu-menu yang nikmat dan cukup nyentrik, hingga alunan lagu atau live musik yang selalu disajikan pada beberapa cafe populer di Surabaya. Untuk itu, ini dia 30 cafe artistis Surabaya yang wajib Anda kunjungi sekarang juga!

1. Belly Buddy Eatery

Rooftop cafe di Surabaya ini resmi dibuka pada tahun 2017, kafe super Instagramable ini berada di pusat kota Surabaya yakni di Rooftop Jalan Raya Ngagel No 209 Ngagel Wonokromo. Kafe yang indah dan lokasinya mudah dijangkau, tentu bisa Anda jadikan pilihan karena cafe ini buka setiap hari dari jam 11.30 hingga jam 01.00 pagi.

2. Citilites Skyclub & Bistro

Kafe Citilites Skyclub & Bistro. Foto: Instagram Citilities Skyclub,.

Citilites Skyclub & Bistro merupakan cafe populer yang berada di dalam hotel Java Paragon, tepatnya di Jalan Mayjen Sungkono Nomor 101-103 Dukuh Pakis yang buka mulai jam 4 sore hingga jam 12 malam. Kafe ini terbuka untuk umum, khususnya bagi Anda yang berniat menikmati pemandangan indah Kota Surabaya di atas ketinggian 21 meter.

3. Loveshack Skybar Tapas & Grill

Kafe yang dikenal sebagai tempat langganan reunian ini memang tempatnya sangat nyaman dan strategis. Loveshack Skybar & Grill sangat berada di Jalan Tidar nomor 5 Sawahan Kecamatan Sawahan yang buka setiap hari mulai dari jam 17.00 sore hingga jam 01.00 pagi.

4. Level Up Sky Lounge

Selain reunian, Level Up Sky Lounge sangat cocok untuk mengadakan acara pesta seperti pesta pernikahan, ulang tahun, general reveal, hingga baby shower. Bertempat di Jalan Diponegoro nomor 215 Darmo Kecamatan Wonokromo ini buka mulai jam 17.00 sore hingga 00.00 WIB untuk hari Sabtu sampai Kamis, lalu pada hari jum’at bukanya mulai dari jam 17.00 sore hingga jam 01.00 pagi.

5. Mama Noi

Kafe MAMA NOI, Surabaya. Foto: Instagram @astutiningsihrusdi.

Kafe Instagramable ini terletak di Jl. Puri Widya Kencana Blok K2 No. 1, Sambikerep Surabaya. Mama Noi memang selalu menarik, karena memiliki desain interior jendela warna-warni, cafe ini bisa Anda kunjungi mulai pukul 11.00 siang hingga 21.00 WIB.

6. VERTE Café

Verte Cafe berada di Jalan Jambi No. 47 Surabaya. Kafe di tengah kota ini sangat nyaman dan Instagramable banget. Verte Cafe buka setiap hari senin hingga jumat mulai pukul 10 pagi hingga 10 malam dan pada Sabtu-Ahad kafe ini buka mulai dari pukul 7 pagi hingga 10 malam.

7. Locus Cafe

Locus Cafe sangat nyaman dijadikan tempat nongkrong untuk mengerjakan tugas. Tempatnya yang nyaman dengan nuansa earth tone di setiap sudut memang memanjakan mata. Kafe ini berlokasi di Jalan Sidosermo Indah, No. 6, Surabaya yang buka setiap hari mulai pukul 10.00 pagi hingga 23.00 malam.

8. Coste

Coste cafe berlokasi di Jalan Pucang Anom Timur No. 35, Surabaya. Café Surabaya murah dengan gaya vintage ini memiliki varian menu beragam dan dipatok mulai dari harga Rp15.000 saja. Coste cafe bisa Anda kunjungi setiap hari mulai pukul 09.00 pagi hingga 23.00 malam.

9. Cafe Rooftop Mibimibi

Kafe Surabaya outdoor ini memiliki fasilitas yang nyaman dan digadang-gadang sebagai cafe rooftop yang harganya paling terjangkau dibawah Rp 50.000. Untuk itu, kafe yang beralamat di Jl. Petemon 3 No. 136 Petemon, Kecamatan Sawahan ini bisa Anda kunjungi pada hari senin hingga jumat mulai pukul 16.00 sore hingga 22.00 malam dan pada Sabtu-Ahad bisa Anda kunjungi mulai dari pukul 15.00 sore hingga 23.00 malam.

10. Skycave Rooftop Maxone Hotel

Kafe Surabaya pusat selanjutnya yakni Sky Cafe Rooftop Maxone Hotel yang beralamat di Jl. Dharmahusada No.189, Mojo, Kec. Gubeng, Kota Surabaya. Kafe ini terbuka untuk umum dengan jam operasional mulai dari pukul 5 sore hingga 1 malam.

11. Sky 36 Restaurant

Sky 36 Restaurant merupakan rooftop cafe dengan ketinggian di atas 50 meter. Menu andalan kafe ini yakni western food yang berada di Jalan Sumatera No.36, Gubeng, Kec. Gubeng, Kota Surabaya. Anda bisa mendatangi kafe populer ini setiap hari mulai pukul 16:30 hingga 21:30 bersama dengan kerabat atau orang-orang spesial.

12. Garden Cafe XXI

Garden Cafe XXI merupakan tempat nongkrong terkenal di Surabaya karena pemandangan yang disuguhkan benar-benar indah dan memanjakan mata. Cafe ini beralamat di Ciputra World, Jalan Mayjen Sungkono No. 89, Gunungsari, Dukuh Pakis, Surabaya dan bisa Anda datangi setiap hari mulai jam 11 siang hingga 9 malam.

13. Kuni

Cafe rooftop selanjutnya yakni Kuni yang biasanya dikunjungi pada sore dan malam hari. Cafe rooftop ini beralamat di Jalan Ngagel Jaya Selatan No.143, Baratajaya, Kec. Gubeng, Kota Surabaya dengan jam operasional mulai pukul 9 pagi hingga 9 malam.

14. GLU! Indragiri

Café Surabaya ini tentunya sudah tidak asing lagi, apalagi letaknya yang di atas gedung membuatnya terlihat mewah dan nyaman. Cafe ini berlokasi di Jalan Indragiri No.5, Darmo, Kec. Wonokromo, Kota Surabaya dan bisa Anda kunjungi mulai jam 15.00 sore hingga 22.00 WIB.

15. Kinfolk Kafija

Kinfolk Kafija berada di Rukan grand ketintang, Ketintang, Gayungan, Kota Surabaya. Kafe ini akan sangat seru jika dikunjungi sore hari, namun Anda tetap bisa mendatanginya setiap hari mulai pukul 9.00 pagi hingga 23.00 WIB.

16. Centralismo

Centralismo berada di Jl. Dharmahusada Indah Blok C10 No. 55, Mulyorejo. Cafe unik ini memiliki tema kantoran ala-ala men in Black pada tahun 1950-an. Kafe vintage ini bisa Anda kunjungi mulai dari jam 9 pagi hingga 12 malam.

17. Grandfather Coffeeshop

Grandfather Coffeeshop berada di Jalan Kalasan No.25 I, Pacar Keling, Kec. Tambaksari, Kota Surabaya yang bisa Anda kunjungi mulai dari jam 4 sore hingga 11 malam. Cafe dengan konsep vintage 90-an mengusung tema rumah model lama yang sangat nyaman dan hangat untuk mengingat momen-momen masa lalu.

18. Carrot Cafe

Kafe hits Surabaya selanjutnya yakni Carrot Cafe yang berlokasi di Jalan Tegalsari Nomor 14 Kedungdoro Kecamatan Tegalsari Kota Surabaya. Kafe super nyaman dengan perpaduan warna hitam, putih, cokelat dan krem ini bisa kamu kunjungi mulai pukul 09.00 pagi hingga 23.30 WIB.

19. Summer Zet Cafe

Summer Zet Cafe merupakan kafe instagramable yang mengusung konsep musim panas dan dekorasi penuh warna. Kafe ini bisa Anda kunjungi mulai dari jam 11 siang hingga 10 malam dan berada di lokasi strategi yakni Jalan Raya Prapen no 23-a Prapen Kecamatan Tenggilis Mejoyo Kota Surabaya.

20. Kopi Mama Ury

Kedai kopi mama Ury adalah salah satu hidden gem café Surabaya timur yang wajib Anda kunjungi bersama dengan teman-teman Anda. Kopi mama Ury beralamat di Jalan Manyar Indah II, No.01, Surabaya Timur. Sesuai dengan namanya, Anda akan dibawa seperti ke pulang ke rumah “Mama” yang sesungguhnya. Kafe unik ini dibuka mulai dari jam 12.00 siang hingga 22.00 WIB.

21. Vanco

Kafe di Surabaya selanjutnya berada di Jalan Cipunegara No.42, Darmo, Kec. Wonokromo, Surabaya. Vanco memiliki konsep cafe bernuansa putih dengan banyaknya spot foto estetik membuat banyak pengunjung berbondong-bondong ke sini mulai dari jam 10.00 pagi hingga jam 22.00 WIB.

22. Onni House

Onni house sangat menarik dikunjungi setiap hari karena kafe ini memiliki aksen bunga warna-warni yang berada di Jalan Opak No. 56, Wonokromo, Surabaya. Saat berada di kafe ini, Anda akan dibuat nyaman dengan berbagai bunga-bunga cantik yang dapat menyegarkan pikiran. Onni house bisa Anda kunjungi mulai dari jam 10.00 pagi hingga 22.00 malam.

23. The Vinyl Chick

The vinyl chick merupakan kafe vintage underrated yang berada di Jalan Gayungsari No. 79 Surabaya. Kafe dengan nuansa jadul ini, memang sangat nyaman dikunjungi karena akan mengajak Anda kembali pada era 1970-an dengan alunan lagu lewat piringan hitam. The vinyl chick bisa Anda kunjungi mulai dari jam 10.00 pagi hingga jam 22.00 WIB.

24. Nomu

Pecinta korea selatan dan kpopers tentunya sangat wajib mengunjungi Nomu cafe ini. Café hits Surabaya ini mengusung tema Korean vintage yang sangat estetik ala cafe-cafe yang berada di drama korea. Nomu cafe berlokasi di Ruko Plaza Graha Famili B9, Dukuh Pakis, Surabaya dan buka setiap hari mulai pukul 08.00 pagi hingga 22.00 WIB.

25. Tropical coffee

Cafe bertema pantai Bali ini bisa Anda kunjungi juga di Jalan Keputih Timur Jaya nomor 20 Sukolilo Kota Surabaya. Tempatnya memang sangat unik dan memiliki berbagai spot foto instagramable dengan jam buka mulai dari 11 siang hingga 12 malam.

26. Cafe Tenda

Cafe Tenda merupakan kafe dengan konsep camping outdoor yang berlokasi di Jalan Raya Darmo Harapan I, Tanjungsari, Kec. Sukomanunggal, Kota Surabaya. Kafe yang jelas berbeda dengan yang lainnya ini bisa Anda kunjungi setiap hari mulai pukul 16.00 sore hingga 23.00 malam.

27. Cafe Prajurit

Anak milenial Surabaya tentunya sudah tidak asing lagi karena kafe viral ini memiliki banyak spot foto menarik yang sangat instagenic. Untuk itu, Anda bisa mendatangi kafe ini di Jalan Adityawarman No.48-56 Kav.12, Darmo, Kec. Wonokromo, Kota Surabaya setiap jam 11.00 siang hingga 22.00 malam.

28. Rustic Market

Rustic Market merupakan kafe bertema alam yang wajib Anda kunjungi, lokasinya yang berada di Jalan Golf 1 Surabaya Gunungsari Kecamatan Dukuh Pakis kota Surabaya menyediakan banyak tanaman dan properti unik seperti berada di pedesaan asri. Rustic Market bisa Anda kunjungi setiap hari mulai dari jam 10.00 pagi hingga jam 21.00 WIB.

29. G Walk Cafe

G walk Cafe merupakan area kulineran terbesar di Surabaya yang wajib Anda kunjungi sekarang juga. Uniknya kafe ini memiliki area sepanjang puluhan meter dengan berbagai makanan modern serta tradisional. Kafe ini berada G Walk Citraland Ruko Taman Gapura Jalan Niaga gapura Nomor 14 Lidah Kulon Lakarsantri Kota Surabaya dan buka setiap hari dari jam 15.00 sore hingga 00.00 WIB.

Itu dia 29 kafe di Surabaya yang wajib Anda kunjungi secepatnya, tempatnya yang nyaman dan unik bisa Anda jadikan solusi untuk mencari suasana baru yang seru, ditemani minuman hangat dan makanan nikmat bersama dengan orang-orang spesial di hidup Anda.

Nur Qomariyah (CW)

