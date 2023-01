Festival Cap Go Meh 5 Februari, Berikut 5 Tradisi Perayaannya

TEMPO.CO, Jakarta -Lima hari lagi, perayaan Cap Go Meh akan digelar. Hari ke-15 Tahun Baru Imlek, umumnya dikenal sebagai Cap Go Meh.

Cap Go Meh adalah festival lampion atau lentera yang berasal dari tradisi Tionghoa yang disebut Yuan Xiao Jie. Istilah Cap Go Meh berasal dari dialek Tiociu atau Hokkian, Cap Go artinya lima belas dan Meh artinya malam. Seperti namanya, perayaan ini yaitu malam kelima belas setelah hari pertama Imlek.

Di Indonesia, ada berbagai cara merayakan Festival Cap Go Meh. Biasanya, festival dipentaskan oleh pura atau biara setempat dengan melakukan kirab sambil membawa Kio/Usungan yang di atasnya diletakkan arca dewa.



Tradisi Paling Populer

Berikut tradisi paling populer untuk merayakan Festival Cap Go Meh dilansir dari ChinaHighlight.

1. Menyalakan dan Menonton Lampion

Menyalakan dan mengapresiasi lampion adalah kegiatan utama Cap Go Meh. Lentera terlihat di mana-mana termasuk di rumah-rumah, pusat perbelanjaan, taman, dan jalan-jalan. Lentera hampir selalu berwarna merah untuk memohon keberuntungan.

2. Menebak Teka-Teki Lentera

Menebak atau memecahkan teka-teki lentera dimulai pada Dinasti Song (960–1279), dan merupakan salah satu kegiatan festival lentera yang paling penting dan populer. Pemilik lentera menulis teka-teki di kertas catatan dan menempelkannya di lentera warna-warni. Orang-orang berkerumun untuk menebak teka-teki.

3. Makan Tangyuan

Makan tangyuan adalah kebiasaan penting Festival Lampion. Tangyuan adalah bola-bola beras ketan yang direbus dalam sup manis.

4. Menonton Barongsai

Sebagai dua dari tarian rakyat tradisional paling menonjol di Tiongkok, tarian naga dan barongsai merupakan hal yang umum selama Festival Lampion. Orang Tionghoa menganggap singa sebagai simbol keberanian dan kekuatan dan percaya bahwa penampilannya dapat mengusir kejahatan dan melindungi manusia dan ternak mereka.

5. Makanan Festival

Makanan paling tradisional yang disantap di Festival Lentera Tiongkok adalah tangyuan. Namun, ada juga makanan lainnya seperti pangsit, pasta kacang, pasta jujube atau kombinasi bahan di perayaan Cap Go Meh tersebut.

