Mengenal Fufu Makanan Khas Afrika yang Lagi Viral

TEMPO.CO, Jakarta - Fufu adalah makanan yang berasal dari Afrika. Afrika merupakan benua yang jauh dari Indonesia serta memiliki keunikan makanan khas.

Saat ini, sedang viral makanan Afrika, yaitu fufu. Berbeda dengan masyarakat Indonesia yang menjadikan nasi sebagai makanan pokok, Afrika menjadikan fufu sebagai makanan pokok yang terbuat dari singkong.

Namun, masyarakat Afrika juga mengolah fufu dari tepung jagung, tepung gandum dan tepung pisang. Fufu Afrika ini viral berkat tagar #FufuChallenge. Bentuk fufu seperti bubur yang pekat.

Cara makannya pun menarik perhatian warganet. Anda bisa mengkonsumsi fufu dengan hidangan yang dilengkapi dengan ikan dan sayur layaknya nasi.

Cara Memakan Fufu dengan Benar

Fufu Afrika berasal dari bahasa Twi. Fufu dibaca “foo-foo” memiliki arti proses menumbuk atau mencampur. Ada kisah yang viral juga tentang fufu. Kisah tersebut berasal dari Chef Kavachi Ukegbu. Dikisahkan bahwa fufu memiliki sajian yang berbeda di setiap suku Afrika.

Kisah tersebut dicatat oleh Chef Ukegbu di bukunya berjudul The Art of Fufu. Chef asli Afrika tersebut antusias membawa kisah fufu. Masyarakat harus menyantap fufu menggunakan tangan bersih. Etika tersebut diiringi dengan berbagai syarat. Misalnya, Anda akan disediakan baskom air, sabun, dan serbet tangan untuk menikmati fufu.

Mirip budaya Indonesia, Fufu Afrika juga disajikan dengan sup. Cara memakannya, Anda harus menggulung fufu di satu tangan. Kemudian, makan fufu secara bersamaan dengan kuah sup. Fufu ditelan layaknya Anda sedang memakan bubur. Agar memudahkan menelan, Anda disarankan ambil fufu secukupnya.

Bahan untuk Membuat Fufu

Fufu berasal dari bahan tradisional. Anda pasti sangat familiar dengan bahan-bahan tersebut. Cukup siapkan bahan fufu seperti singkong dan ubi hitam. Fufu juga memiliki rasa asam seperti rasa kentang. Namun, sebagai pengganti rasa kentang Anda juga dapat menyiapkan jagung untuk membuat fufu.

Jangan lupa beri sajian pendamping fufu. Siapkan paket lengkap sayur untuk membuat sup.

Di Afrika, sup pendamping fufu secara spesifik disebut egusi. Egusi merupakan sup berbahan biji melon yang dihaluskan, sayuran, dan daging. Rasanya pun mirip sup sayur kaya rempah asli Indonesia.

Cara Membuat Fufu

1. Rebus air hingga mendidih. Kemudian, masukan mentega agar panci tidak lengket.

2. Tambahkan tepung gandum atau tepung pilihan Anda yang telah diolah untuk membuat fufu.

3. Anda juga disarankan menambahkan mentega kembali di adonan tepung fufu tersebut. Kemudian, aduk rata agar kenyal.

4. Fufu siap disajikan dengan sup.

Egusi Sup

Egusi sup cocok untuk dinikmati bersama fufu. Berikut ini cara membuat egusi:

1. Masak daging sapi yang sudah dibersihkan. Kemudian, rebus dengan air secukupnya.

2. Buang air rebusan pertama. Kemudian, rebus kembali bersama 1 siung bawang bombay. Tambahkan garam dan 300 ml air putih, rebus selama 15 menit.

3. Masukkan biji melon yang dihaluskan bersama paket sayuran sup. Anda juga bisa menambahkan 2 butir cabai rawit yang dihaluskan.

4. Aduk rata dan tambahkan kaldu daging sapi pada langkah ke-2. Kemudian, tambahkan pula bumbu penyedap rasa sapi agar rasa semakin nikmat.

5. Terakhir, aduk rata dan egusi siap disantap bersama fufu.

Nikmati sensasi makan fufu Afrika bersama keluarga Anda. Selamat mencoba!

ALFI MUNA SYARIFAH

