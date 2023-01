Tradisi Cap Go Meh, Ini Bedanya Barongsasi Singa Utara dan Singa Selatan

TEMPO.CO, Jakarta - Dalam serangkaian tahun baru Imlek terdapat tradisi unik yakni Cap Go Meh, perayaan ini dilaksanakan pada hari ke lima belas imlek yang merupakan hari terakhir dari masa perayaan imlek. Cap Go Meh sendiri terdiri dari berbagai kegiatan seperti festival lampion, festival makan onde - onde hingga arak - arakan kesenian khas Tionghoa. Salah satu kesenian yang selalu ada saat Cap Go Meh adalah kesenian barongsai.

Mengutip dari sebuah buku berjudul ‘Multicultural : Karya Pelestarian Kearifan Lokal ‘Kesenian Barongsai - Liong’', dijelaskan bahwa barongsai adalah kesenian tradisional khas Cina, dalam tarian ini para pemain menggunakan sarung mirip singa.

Tarian barongsai terdiri dari dua jenis yakni tarian singa utara dan tarian singa selatan, Tarian singa utara memiliki surai ikal dan berkaki empat, dengan penampilan yang natural mirip singa. Sedangkan singa selatan sendiri memiliki kaki degan jumlah bervariasi ada yang dua dan ada yang empat, kepala dari singa selatan juga dilengkapi dengan tanduk mirip dengan binatang ‘kilin’.

Tak hanya penari Barongsai, dalam kesenian ini juga terdapat penari lain dengan atribut berupa topeng dan kipas, penari ini disebut dengan Sang Buddha yang berperan menggiring barongsai ke tempat dimana amplop berisi uang disimpan, sebab dalam tarian barongsai terdapat prosesi ‘Lay See’ dimana barongsai akan memakan amplop berisi uang yang ditempeli selada air.

Adapula barongsai berupa ‘Liong’ yang berbentuk seperti naga dan badannya panjang serta bersisik mirip ikan. Barongsai jenis ini dimainkan oleh banyak orang dan bila dilihat dari atas mirip naga terbang. Bagi orang Tionghoa, singa barongsai adalah lambang kebahagiaan dan kesenangan. Sehingga tari Barongsai-Liong dipercaya dapat membawa keberentungan bagi masyarakat Tionghoa.

MELINDA KUSUMA NINGRUM

