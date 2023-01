5 Bioskop Premium di Jakarta, Ada Selimutnya!

The Premiere Plaza Indonesia beralamat di Plaza Indonesia Lantai 6, Jalan Mh. Thamrin Kav. 28-30, Jakarta Pusat. Bioskop premium ini merupakan salah satu bioskop milik XXI Cinema yang memberikan fasilitas premium untuk Anda. Salah satunya ada lobi khusus yang hanya diperuntukan untuk pembeli tiket The Premiere.

Salah satu studio premium yang bisa ditawarkan adalah Velvet studio dengan harga sekitar Rp 110 ribu hingga Rp 160 ribu per orang. Namun jangan khawatir karena fasilitas yang disediakan seperti kasur berukuran double yang mewah serta bantal dan selimut.

Bioskop selanjutnya dengan fasilitas premium yang dapat Anda kunjungi adalah CGV Central Park. CGV Central Park beralamat di Jalan Letjen S. Parman No 28 Central Park Mall, Lantai 8, Jakarta 11470 Indonesia. Bioskop ini didesain dengan konsep retro vintage sehingga cocok untuk Anda yang ingin menonton bioskop dengan suasana berbeda.

Grand Indonesia beralamat di Jalan M.H. Thamrin No 1 Grand Indonesia Lantai 8, Jakarta 10110 Indonesia. Jika Anda ingin menonton bioskop dengan konsep yang premium, CGV Grand Indonesia bisa menjadi salah satu solusi.

Beberapa fasilitas disediakan CGV Pacific Place, tempat premium dengan wifi, welcome drink dan kursi recliner. Kurang lebih ada 52 kursi yang dapat diatur seperti tempat tidur sehingga Anda dapat menonton dengan nyaman. Untuk harga tiket Gold Class kurang lebih sekitar Rp 100 ribu hingga Rp 150 ribu.

CGV Cinemas dikenal sebagai provider film paling lengkap. Salah satunya bertempat di Pacific Place, Lantai 6, Jalan Jend. Sudirman No 52-53, SCBD, Jakarta Selatan, Jakarta, Indonesia. Anda dapat menikmati bioskop premium CGV Velvet Class dan Gold Class.

