5 Rekomendasi Restoran All You Can Eat di Jakarta, Super Kenyang!

TEMPO.CO, Jakarta - Saat ini restoran All You Can Eat (AYCE) sudah banyak tersebar di beberapa wilayah Indonesia, termasuk Jakarta. Jenis restoran dari all you can eat ini juga sangat banyak, mulai dari streak, shabu-shabu, Korea barbeque, sushi, dimsum, grill buffet, hingga Brazilian barbeque. Harganya pun beragam, mulai dari yang murah dan reguler, hingga premium yang cukup mahal.

Untuk Anda yang baru mendengar istilah all you can eat, mungkin bingung dengan konsep restoran ini. Restoran ini memiliki harga tetap yang memungkinkan pelanggannya untuk makan dan minum sepuasnya. Anda cukup membayar satu harga dan dapat menikmati semua menu yang restoran tersebut sediakan. Jadi, Anda tidak perlu lagi melihat harga setiap menunya.

Meski begitu, kebanyakan restoran all you can eat akan mematok durasi makan. Di Jakarta, restoran AYCE akan membatasi waktu makan maksimal 1,5 jam hingga 2 jam. Berikut rekomendasi all you can eat di Jakarta yang harus Anda coba. Yuk, simak!

1. Grill 99

Rekomendasi all you can eat di Jakarta yang pertama adalah Grill 99. Diberi nama Grill 99 karena mengacu pada harga yang restoran ini tawarkan, yaitu Rp 99.000. Di restoran ini Anda dapat memilih 9 jenis saus yang akan digunakan sebagai bumbu barbeque. Mulai dari bumbu teriyaki, jamur, hingga gochujang.

Restoran ini juga menawarkan tiga jenis daging berbeda yang dapat Anda nikmati, yaitu sapi, aya, dan kepiting. Selain itu, restoran ini juga menyediakan menu nasi dengan tom yum yang segar.

Bisa makan sepuasnya, restoran ini memberikan durasi makan untuk pelanggannya selama 99 menit. Sehingga, pastikan Anda memanfaatkan waktu tersebut untuk menikmati seluruh pilihan menu yang disediakan. Restoran all you can eat ini memiliki beberapa cabang, di antaranya ada di Bintaro dan Pondok Aren.

Simak: 5 Tips Makan di Restoran All You Can Eat Meski Sedang Diet

2. Pochajjang

Rekomendasi all you can eat selanjutnya adalah Pochajjang yang menyediakan makanan ala Korean BBQ. Selain daging, restoran ini juga memiliki menu lain yang didominasi oleh sajian khas Korea Selatan. Pochajjang pun memiliki menu unggulan, seperti rapoccha, kimbap, dan tteokpocha.

Untuk biaya yang dikeluarkan, Pochajjang sendiri menyediakan 2 pilihan harga dan menu. Untuk menu Premium Beef, Anda cukup membayar Rp 99.000 saja. Sedangkan untuk Wagyu Beef, Anda perlu membayar senilai Rp 129.000 setiap orangnya. Restoran ini telah membuka banyak cabang di Jakarta, salah satunya berada di daerah Grogol.

3. Yorichi

Meski nama restoran all you can eat yang satu ini seperti nama Jepang, tetapi mereka ternyata menyajikan BBQ ala Korea. Di restoran ini Ada dapat menikmati sajian menu daging dan ayam. Selain itu, ada juga menu khas Korea seperti Kimchi, Tteokbokki, dan Japchae.

Selain menu daging, Yorichi juga memiliki menu shabu-shabu yang terdiri dari berbagai macam sayuran dan jamur. Untuk menikmati seluruh menu yang ada di restoran ini, Anda cukup membayar Rp 100.000 setiap orangnya. Salah satu cabang Yorichi berada di kawasan Cakung, Jakarta Timur.

4. Kitamura

Restoran shabu-shabu yang satu ini sangat cocok untuk Anda pecinta makanan khas Jepang. Didirikan pada 2019 lalu, restoran ini menyajikan berbagai pilihan menu yang menggugah selera. Restoran all you can eat yang satu ini juga membebaskan Anda untuk memilih dua dari empat jenis kuah yang terpisah dalam masing-masing pot shabu-shabu.

Resto yang salah satu cabangnya berada di kawasan Gandaria, Jakarta Selatan ini menawarkan dua menu pilihan. Menu pertama adalah Makushita seharga Rp 99.000 yang menyediakan dua pilihan daging, US Prime Beef dan Australian Beef. Serta menu Yokozuna seharga Rp 129.000 dengan tiga pilihan daging, US Prime Beef, Australian Beef, dan Wagyu.

5. BamBoo DimSum

Rekomendasi all you can eat yang terakhir adalah BamBoo DimSum. Restoran ini mengandalkan dimsum sebagai menu utamanya. Menu DimSum yang ditawarkan pun cukup bervariasi, mulai dari pau duren, hakau sansi, siomay kare, dan cumi tim jamur. Selain itu, resto AYCE yang satu ini juga menawarkan harga yang cukup terjangkau, yaitu Rp 65.000 saja. salah satu cabang dari restoran ini berada di daerah Tebet, Jakarta Selatan.

RADEN PUTRI

Baca: 5 Tempat Makan All You Can Eat di Bogor, Harga Terjangkau

Selalu update info terkini. Simak breaking news dan berita pilihan dari Tempo.co di kanal Telegram “Tempo.co Update”. Klik Tempo.co Update untuk bergabung. Anda perlu meng-install aplikasi Telegram