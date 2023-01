5 Tempat Makan All You Can Eat di Bogor, Harga Terjangkau

TEMPO.CO, Jakarta - Restoran all you can eat adalah sebuah konsep restoran yang menawarkan pelanggannya untuk bisa makan sepuasnya hanya dengan membayar satu harga. Tak heran, jika konsep restoran yang satu ini banyak diminati oleh para pecinta kuliner Tanah Air. Salah satu kawasan yang banyak tempat makan all you can eat yakni Bogor. Di mana saja?

Restoran All You Can Eat

Saat ini, mencari tempat makan all you can eat di Bogor sudah tidak lagi susah. Sebab, resto-resto ini sudah tersedia di berbagai wilayah Kota Hujan tersebut. Lantas, apa saja rekomendasi all you can eat di Bogor? Simak selengkapnya di bawah ini:

1. Shabu Hachi

Rekomendasi all you can eat di Bogor yang pertama adalah Shabu Hachi. Restoran yang satu ini sudah sangat terkenal di telinga pecinta kuliner Kota Hujan. Terletak di Jalan Raya Pajajaran, Baranangsiang, restoran ini menyediakan berbagai menu makanan, mulai dari aneka daging, beef & chicken teriyaki hingga yakitori.

Kisaran harga yang harus dikeluarkan untuk makan di Shabu Hachi ini adalah Rp 148.000 untuk paket Australian Reguler dan Rp 368.000 untuk pake menu Wagyu bagi orang dewasa. Sedangkan, untuk anak-anak berusia 4-10 tahun cukup membayar Rp 98.000 saja. Jika Anda ingin menambah grill yakiniku, maka cukup membayar tambahan biasa sebesar Rp 50.000 saja.

Restoran ini memiliki tiga jenis menu, yaitu appetizer, menu utama, dan dessert. Appetizer ini terdiri dari aneka cemilan, seperti dorayaki, teriyaki, hingga rujak. Sedangkan untuk menu utama ada barbeque yang dilengkapi oshinko dan kimchi. Sementara, untuk dessert disediakan waffle dan ice cream.

2. Pochajjang Korean BBQ

Rekomendasi all you can eat yang selanjutnya adalah Pochajjang Korean BBQ yang salah satu cabangnya terletak di Sukasari, Bogor Timur. Untuk menikmati menu yang ada di restoran ini, tersedia tiga pilihan paket berbeda, yakni paket reguler, paket premium beef dan paket wagyu.

Untuk paket reguler, Anda cukup membayar sebesar Rp 79.000, paket premium beef dihargai sebesar Rp 99.000 dan untuk paket wagyu dibandrol sekitar Rp 129.000 per orang. Paket premium beef memiliki beberapa pilihan marinasi untuk dagingnya, mulai dari blackpaper, honey soy, bulgogi, spicy bulgogi dan spicy gaibi. Untuk paket wagyu, Anda dapat merasakan semua paket dari premium beef ditambah dengan saikoro wagyu beef.

3. Kitamura Shabu-Shabu

Restoran Kitamura Shabu-Shabu berada di Jalan Achmad Sobana, Bantarjati, Bogor Utara. Restoran all you can eat ini menyediakan dua paket pilihan, yaitu makushita dan yokozuna. Paket makushita hanya berisikan daging Australian Beef dan US Prime Beef saja. Sedangkan paket yokozuna tersedia wagyu beef dan dua jenis daging dari paket makushita.

Restoran ini menyediakan empat jenis kuah yang dapat Anda pilih, yaitu spicy miso, tomyam, sukiyaki dan chicken collagen. Selain itu, di Kitamura Shabu-Shabu tersedia mie dan nasi yang bebas refill sesuka hati. Anda cukup membayar sekitar Rp 100.000 untuk menikmati seluruh menu yang disediakan di restoran ini.

4. Yorichi BBQ & Shabu Shabu

Jika pada daftar sebelumnya hanya BBQ atau shabu-shabu-shabu saja, maka Yorichi menawarkan konsep all you can eat keduanya. Untuk makan di restoran yang terletak di Pandu Raya ini, Anda cukup mengeluarkan biaya sebesar Rp 110.000 saja per orangnya. Terdapat empat pilihan marinasi untuk dagingnya, mulai dari sapi plain, sapi marinated manis, sapi marinated gurih dan ayam marinated asin manis.

Selain itu, restoran ini menyediakan berbagai jenis sayur dan kondimen lainnya yang segar. Saus yang disediakan pun cukup banyak, mulai dari saus, sambal, kecap asin, hingga minyak wijen.

5. HEYSTEAK

Meski namanya memiliki embel-embel ‘steak’, tetapi HEYSTEAK adalah salah satu restoran all you can eat yang digemari di Bogor. Restoran yang berada di Jalan Raya Semplak ini kerap memberikan promo untuk pelanggannya, salah satunya adalah promo paket wagyu dan mozarella seharga Rp 99.000 saja. Tetapi, untuk harga normal Anda perlu membayar sekitar Rp 100.000 hingga Rp 200.000 per paket.

Restoran all you can eat ini memberikan batasan waktu selama 90 menit untuk setiap pelanggannya makan. Anda juga dapat mengambil semua makan sendiri dengan bebas tanpa bantuan staff. Hanya saja, jika ada makanan yang Anda ambil namun tidak dimakan sebelum waktunya habis, maka Anda harus membayar makanan tersebut terpisah. Oleh karena itu, pastikan tidak ada makanan yang tersisa saat makan di tempat ini.



