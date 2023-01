14 Kesalahan yang Harus Dihindari Pelancong Saat Naik Pesawat Pertama Kali

TEMPO.CO, Jakarta - Selalu ada pengalaman pertama bagi siapapun, termasuk bagi mereka yang baru pertama kali naik pesawat. Tentunya, pengalaman pertama pelancong ini diharapkan berjalan mulus tanpa hambatan.

Namun seringkali ada kesalahan yang kerap dilakukan sehingga perjalanan pesawat pertama kurang menyenangkan. Berikut sejumlah daftar keselahan itu yang seharusnya bisa dihindari:

Lupa memesan kursi tertentu

Jika lebih suka lorong atau jendela daripada kursi tengah dengan sandaran terbatas, pastikan untuk memilih tempat duduk lebih awal. Jika lupa atau tidak mendapatkan opsi untuk memilih kursi saat membeli tiket, masuklah ke situs web maskapai sesegera mungkin dan pilih kursi yang diinginkan.

Mengemas terlalu banyak barang

Aturan umum saat berkemas untuk perjalanan adalah tidak perlu sebanyak yang dipikir dibutuhkan. Buatlah daftar barang-barang yang benar-benar dibutuhkan untuk dibawa.

Pastikan barang bawaan sesuai aturan

Perjalanan domestik dan internasional masing-masing memiliki aturan yang berbeda dalam hal ukuran tas jinjing. Sebelum berangkat ke bandara dengan tas yang dikemas dengan hati-hati, pastikan tas jinjing memenuhi syarat sebagai barang bawaan dan periksa batasan ukuran maskapai penerbangan sebelum meninggalkan rumah.

Mengemas benda cair

Selalu ingat bahwa ada aturan khusus terkait benda cair yang dapat dibawa dalam penerbangan, baik untuk penerbangan domestik maupun internasional. Umumnya, cairan, aerosol dan gel yang boleh dibawa ke bagasi kabin harus berada dalam wadah berkapasitas maksimal masing-masing 100 mililiter dan dimasukkan dalam wadah kantung transparan bersegel ukuran 1 liter. Cek aturan ini ke maskapai.

Lupa memeriksa masa berlaku paspor

Paspor adalah dokumen yang tidak boleh dilupakan ketika bepergian ke luar negeri. Maka, pastikan masa berlaku paspor masih aktif. Sejumlah negara mensyaratkan minimal ada jeda waktu enam bulan dari tanggal kadaluarsa paspor bagi pendatang asing. Jadi, periksalah paspor dan perbarui jika sudah mepet masa kadaluarsanya.

Tidak memeriksa ulang rencana perjalanan

Bepergian di antara zona waktu atau keliling dunia bisa membingungkan. Itulah mengapa selalu bermanfaat untuk kembali memeriksa rencana perjalanan. Mulai dari konfirmasikan bandara keberangkatan, waktu koneksi sampai ke stasiun kereta, zona waktu dan tiket pesawat. Jangan lupa juga mengonfirmasi reservasi untuk semuanya mulai dari hotel, penerbangan, kereta api, bus dan grup wisata.

Tersesat saat memiliki jadwal yang ketat

Pertama-tama, dengan sikap yang benar, tersesat saat bepergian bisa menyenangkan. Salah belok dapat membawa ke pantai baru, restoran baru atau lingkungan yang tidak akan pernah ditemukan sebelumnya. Namun, jika tersesat membuat stres, jangan lupa mengemas peta, mengambil kartu nama hotel sehingga ada alamat yang tersedia untuk diserahkan kepada pengemudi taksi dan atur pengingat untuk dapat menggunakan Google Maps offline. Saat memiliki akses ke Wi-Fi, petakan rute dan screenshot peta, atau unduh ke mode offline Google Maps.

Mengabaikan paket telepon

Sebelum pergi ke luar negeri, hubungi penyedia layanan komunikasi untuk membeli paket data roaming dan panggilan internasional. Jika tidak ingin menggunakan ponsel saat bepergian ke luar negeri, matikan roaming data di ponsel. Unduh aplikasi perjalanan sebelum perjalanan dan gunakan saat menggunakan Wi-Fi hotel.

Menukar terlalu banyak uang sebelum bepergian

Merupakan ide bagus untuk memiliki beberapa mata uang lokal saat mendarat, tetapi jangan berlebihan. Terlalu banyak uang tunai mengundang bencana jika dicuri atau hilang. Cari tahu anggaran dan ambil uang tunai di bank atau ATM bandara. Jika kehabisan uang tunai, mudah untuk mengambil lebih banyak uang tunai di bank atau ATM lokal di sebagian besar negara.

Mengenakan sepatu yang tidak nyaman

Liburan bukanlah waktu untuk melakukan 'tendangan baru'. Maka, gunakan sepatu yang membuat nyaman selama perjalanan.

Melewatkan research

Liburan dengan bebas bisa sangat menyenangkan, tetapi bahkan jika melakukan perjalanan mendadak tanpa rencana perjalanan dan hanya ingin melihat ke mana hari itu membawa, luangkan beberapa menit untuk Googling beberapa hal mendasar. Teliti cara memanggil taksi, pelajari siapa yang seharusnya beri tip dan persentase gratifikasi yang diterima di negara yang dikunjungi dan temukan setidaknya satu restoran bagus dan satu situs bersejarah yang harus dilihat.

Penjadwalan berlebihan

Banyak orang mengambil liburan yang sangat singkat sehingga harus menjejalkan banyak tamasya, budaya, makanan dan relaksasi ke dalam rentang waktu yang sangat singkat. Itu hanya bisa membuat lelah. Sisakan ruang dalam jadwal untuk bersantai.

Bermain terlalu aman

Saat sedang berlibur, rangkul tujuan dan lakukan apa yang diinginkan. Cobalah makanan baru, bicaralah dengan penduduk setempat, jelajahi sekitar dan selami lingkungan baru.

Panik

Ikuti saran Douglas Adams dari The Hitchhiker's Guide to the Galaxy: "Hal terpenting yang perlu diingat seorang pelancong apakah sedang melewati ruang dan waktu atau hanya ke Cleveland adalah ini: Jangan Panik." Hal-hal bisa terjadi, baik di rumah maupun di jalan, seperti kehilangan koneksi, kehilangan tiket kereta atau menghilangnya pemesanan hotel. Tapi panik tak akan membantu apa pun. Tetap tenang.

TRAVEL AND LEISURE

