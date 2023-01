Resep Rendang Jengkol, Enak dan Tidak Bau ala Rumahan

- 1/2 sendok the jintan

Jengkol kaya nutrisi seperti vitamin C, kalsium, protein, serta pospor yang baik untuk kesehatan. Tetapi Anda tak perlu khawatir, sebab resep rendang jengkol ini tidak akan membuat masakan bau dan tetap enak. Bagaimana caranya? Berikut resep rendang jengkol enak dan tidak bau. Yuk, simak!

5 Tips Makan di Restoran All You Can Eat Meski Sedang Diet

5 Tips Makan di Restoran All You Can Eat Meski Sedang Diet

Ini cara makan di Restoran All You Can Eat, tanpa takut berat badan naik saat diet

Baca Selengkapnya