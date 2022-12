Ini Sederet Acara di 5 Kabupaten dan Kota di Yogyakarta Saat Malam Tahun Baru

TEMPO.CO, Yogyakarta - Sederet kegiatan akan digelar di lima kabupaten/kota Daerah Istimewa Yogyakarta pada malam tahun baru Sabtu, 31 Desember 2022 nanti. Berdasarkan catatan Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta atau Polda DIY, ada belasan acara akan digelar.

Acara yang Digelar di DIY Saat Malam Tahun Baru

1. Kota Yogyakarta

A. The 1O1 Tugu Hotel Yogyakarta pukul 18.00- 24.00 WIB acara live music dengan artis lokal

B. Hotel Forizz Jalan Hos Cokroaminoto Wirobrajan Yogyakarta mulai pukul 20.00 WIB acara Perayaan Malam Tahun Baru – Family Gatering karyawan hotel dengan musik akustik lokal.

C. Hotel Yat Colony Jalan Patangpuluhan Wirobrajan Yogyakarta mulai pukul 20.00 WIB acara Perayaan Malam Tahun Baru dengan musik akustik lokal

D. Sirkuit Mandala Krida Yogyakarta mulai pukul 20.00 WIB acara VSC Old and New Year Nite Race 2023 dengan penyalaan kembang api

E. Sky Lounge Hotel Neo Malioboro Yogyakarta pukul 00.00- 01.00 WIB acara Malam Perayaan Malam tahun Baru 2023 dengan penyalaan kembang api.

F. Sky Lounge Royal Malioboro Yogyakarta pukul 00.00- 01.00 WIB acara malam perayaan tahun baru 2023 dengan penyalaan kembang api.



2. Kabupaten Sleman

A. Outdoor Area – Jogja City Mall (JCM) Jalan Magelang pukul 19.00 WIB - acara JCM New Year Eve JCM Worthy, Well Come 2023 Party disertai dengan penyalaan kembang api.

B. Area Plaza Ambarukmo Yogyakarta dan Royal Ambarukmo Sleman pukul 23.00 WIB acara perayaan tahun baru 2023 dengan penyalaan kembang api.

C. Tip Tap Toe Sleman pukul 23.00 -. 01.00 WIB acara Malam Perayaan malam tahun Baru 2023 dengan penyalaan kembang api.

D.Infinity Sky Bar Lantai 10 Platinum Adisucipto Hotel, Jalan Raya Solo-Yogyakarta mulai pukul 23.30-. 01.00 WIB acara makan malam Tahun Baru 2023 dengan penyalaan kembang api.



3. Kabupaten Bantul

A. Pasar Seni Gabusan, Sewon Bantul mulai pukul 15.00 - 22.00 WIB acara Bantul Night Market (wahana permainan, aneka kuliner, pameran barang antik dan vintage, thrifting, craft, batik, playground, tanaman hias, sentra tosan aji, bursa otomotif, dan lelang barang antik).

B. Little Tokyo Resort & Recreational Resto, Dlingo Bantul mulai pukul 19.00 WIB acara Gala Dinner & Live Music Accoustic.

C. Pondok Pesantren Ar Ramly, Giriloyo, Imogiri Bantul pukul 19.00 WIB acara pengajian umum dalam rangka memperingati wafatnya Al Maghfurlah KH. Ahmad Marzuqi.

D. Pantai Goa Cemara Sanden Bantul mulai pukul 19.30 WIB acara perayaan malam pergantian tahun baru dengan hiburan Organ Tunggal Mawar Rimba.

E. Obyek Wisata Puncak Sosok Bawuran Pleret Bantul mulai pukul 20.00 WIB acara menyambut tahun baru dengan hiburan live musik akustik Statekustik Band.

F. Puncak Becici, Dlingo Bantul mulai pukul 22.00 WIB acara perayaan malam tahun baru oleh karyawan obyek wisata Puncak Becici.



4. Kabupaten Kulon Progo



A. Obyek Wisata Danau Sermo, Kopkap Kulon Progo mulai pukul 20.00 WIB, acara perayaan malam Tahun Baru 2023 dengan penyalaan kembang api.



5. Kabupaten Gunungkidul

A. Lapangan Udara TNI AU Gading Playen mulai pukul 13.00 - 20.00 WIB acara Balap Motor dan Balap Mobil New Year Dragrace & Dragbike 2022-2023.

B. Alun-alun Pemda Gunungkidul pukul 16.00 WIB, acara panggung hiburan rakyat dan diakhiri dengan penyalaan kembang api

C. Parangkencono Restaurant dan Garden Queen of the South Resort mulai pukul 18.00 - 00.30 WIB acara malam Tahun Baru 2023 dengan penyalaan kembang api.

D. Heha Sky View, Patuk, Gunungkidul mulai pukul 19.00- 00.30 WIB acara perayaan pergantian Tahun Baru 2023 dengan penyalaan kembang api.

E. Panggung utama HeHa Ocean View Bolang Girikarto Panggang Gunungkidul pukul 21.00 - 01.00 WIB acara Perayaan Malam Tahun Baru dengan peyaan kembang api.

PRIBADI WICAKSONO

