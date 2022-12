Jet Pribadi Efisien untuk Liburan dan Beragam Keperluan, Berapa Tarifnya?

TEMPO.CO, Jakarta - Penggunaan jet pribadi untuk berbagai keperluan tampaknya makin biasa dilakukan. Terbaru, Partai NasDem memfasilitasi calon presidennya, Anies Baswedan, dengan jet pribadi untuk melakukan safari politik ke Pulau Sumatera pekan lalu.

Ketua DPP Partai NasDem, Willy Aditya, menyebut penggunaan jet pribadi bagi safari Anies sudah sangat rasional. Pertimbangannya, penggunaan jet pribadi lebih efisien dibandingkan pesawat komersial, apalagi dengan jadwal yang padat. “Dengan efisiensi ini beliau dan tim juga bisa menjaga stamina agar aktivitas safari ini bisa berjalan dengan optimal,” kata Willy dalam keterangannya, Selasa, 6 Desember 2022.

Penggunaan jet pribadi

Jet pribadi memang bisa digunakan untuk berbagai keperluan, seperti berlibur, urusan bisnis, kedaruratan hingga politik. Alasan utamanya tak lain karena faktor efisien jika dibandingkan dengan menggunakan pesawat komesial.

Bagi mereka yang sibuk, efisiensi waktu adalah hal penting. Jet pribadi bisa memangkas cukup banyak waktu untuk sekadar menunggu pesawat atau proses check in dan bagasi yang biasa dilakukan di bandara.

Penggunaan jet pribadi juga memberikan peluang untuk lebih produktif. Berada dalam jet pribadi yang memiliki kabin lebih luas dan interior yang nyaman, bisa memberi kesempatan untuk bekerja selama perjalanan.

Tak hanya soal waktu, jet pribadi juga menjadi pilihan untuk menjelajahi tempat yang mungkin sulit dijangkau pesawat komersil. Sebab, rata-rata jet pribadi berukuran lebih kecil dibandingkan pesawat komersil.

Jet pribadi untuk berlibur

Jet pribadi juga bisa digunakan untuk berlibur dengan cara yang lebih mewah dan privat. Interior kabin jet pribadi yang luas memungkinkan kenyamanan mewah dan privasi lengkap selama penerbangan. Selain itu, dengan kemampuannya untuk mengakses lebih banyak lokasi di seluruh dunia, menyewa pesawat secara pribadi adalah cara sempurna untuk pergi berlibur.

Harga sewa jet pribadi

Biaya sea jet pribadi bergantung pada sejumlah hal, antara lain jenis pesawat yang digunakan, rute hingga lama waktu perjalanan, termasuk layanannya.

Salah satu penyedia jasa penyewaan jet pribadi, Air Charter Service mematok harga sewa jet pribadi mulai Rp 170 juta. Harga sewa juga tergantung jarak dan kapasitas pesawat jet yang akan digunakan. Misalnya untuk pesawat dengan kapasitas 4-6 orang, biaya sewanya sekitar Rp 20-46 juta per jam. Sedangkan untuk pesawat ukuran sedang dengan kapasitas 9 orang biaya sewanya sekitar Rp 62 juta-125 juta per jam.

Indo Jet Charter juga menyewakan pesawat dengan hitungan biaya per jam. Untuk pesawat Legacy 600 dengan kapasitas 14 penumpang per jamnya dibanderol sekitar Rp 33 jutaan. Sedangkan pesawat Boeing Business Jet dengan kapasitas 19 orang harga sewa per jamnya sekitar Rp 121 jutaan. Mereka melayani penerbangan ke seluruh bandara Indonesia, Asia Tenggara, Asia Pasifik, Eropa, Timur Tengah hingga Amerika.

Cara pesan jet pribadi

Calon penumpang yang ingin naik jet pribadi harus melakukan pemesanan perjalanan terlebih dulu. Penumpang bisa menghubungi penyedia jasa penyewaan jet pribadi lewat sambungan telepon, surat elektronik, bahkan WhatsApp. Saat memesan, pemesan biasanya akan memasukkan tempat asal dan tujuan serta waktu pergi dan pulang apabila hendak menggunakan jasa antar-jemput. Setelah itu, Anda hanya perlu mengisikan nama, alamat surat elektronik, nomor kendaraan mobil, ataupun nama perusahaan apabila memilikinya.

