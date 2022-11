8 Rekomendasi Destinasi Liburan Internasional untuk Dikunjungi Saat Desember

TEMPO.CO, Jakarta - Desember akan segera tiba. Bulan yang penuh suasana liburan dan perayaan, mulai dari Natal hingga malam Tahun Baru yang semarak ini dinantikan banyak orang.

Bulan penghujung tahun ini, di sejumlah negara beriklim 4 musim akan menjadi musim dingin dengan penuh salju. Tapi di belahan bumi lain, ada sinar matahari hangat yang menyambut. Orang pun selalu ingin memanfaatkan momentum itu untuk berlibur. Berikut beberapa destinasi yang cocok untuk dikunjungi pada Desember:

1. Venice, Italia

Venice merupakan salah satu kota di Italia yang memiliki banyak tempat wisata menarik dan layak untuk dikunjungi di akhir tahun. Kota ini juga dianggap sebagai kota paling romantis di dunia dikarenakan keindahan alamnya yang sangat menawan dan mempesona setiap orang yang datang ke negara ini.

Ada beberapa tempat yang wajib dikunjungi di negara ini ketika berlibur akhir tahun, yakni Correr Museum. Museum ini memiliki berbagai ruangan yang unik dengan penggambaran sejarah sepanjang kota Venice serta melihat beberapa koleksi seninya.

Selain itu, ada beberapa tempat yang wajib dikunjungi antara lain Gondola in Venice, Railto Bridge jembatan ikonik di kota Venice dan St. Mark's Bacilia yang merupakan gereja terkenal di kota Venice yang dibangun pada 1094. Jangan lupa menikmati es krim gelato yang nikmat sembari menikmati setiap keajaiban tempat yang ada di kota ini.

2. Budapest, Hungaria

Budapest adalah pusat kota dari Hungaria yang memiliki pilihan lengkap untuk berwisata. Ada beberapa rekomendasi tempat yang wajib dikunjungi di kota ini antara lain tepian sungai Danube yang menjadi titik terbaik menikmati kota Budapest, yaitu Castle Budha Budapest. Kastil ini merupakan pilihan terbaik ketika ingin menikmati kota Budapest dengan ornamen bangunan bergaya romawi.

Selain itu, pengunjung dapat mengunjungi Ferris Well Budapest, sebuah kincir angin raksasa untuk menikmati keindahan Kota Budapest dari ketinggian 65 meter. Kota ini juga merupakan destinasi yang tepat untuk menghangatkan tubuh saat suhu udara menyentuh 0 derajat Celcius. Dikenal sebagai kota 1001 pemandian, Budapest memiliki beberapa mata air panas umum yakni Széchenyi dan Gellért, dua mata air panas paling terkenal di Budapest, dan jangan ragu untuk mandi seperti bangsawan.

3. Dubai

Dubai selalu memiliki hal untuk memukau wisatawan.Di sana akan ada banyak pertujukan, misalnya perayaan Tahun Baru dengan pertunjukan kembang api besar-besaran.

Festival ini berlangsung di berbagai tempat seperti Burj Khalifa, Atlantis The Palm dan Dubai Festival City Mall. Di festival ini, pengunjung akan dimanjakan dengan makan malam yang elegan dengan kembang api menawan, opera Dubai dan beberapa pesta tahun baru terbesar di dunia.

4. London

London merupakan salah satu destinasi wisata akhir tahun bagi banyak orang. Pesona London, ibukota Inggris Raya memang sangat mempesona. Di London, perayaan Malam Tahun Baru biasanya dirayakan di sepanjang Sungai Thames.

Pengunjung dapat menikmati pemandangan Primrose Hill, Parliament Hill, Greenwich Park dan Alexander Palace yang menakjubkan. Selain itu, pengunjung bisa mengunjungi British Royal Kensington Palace yang sangat terkenal dan menikmati tahun baru di sana.

5. Milan

Milan merupakan kota terkenal dan modern di Italia. Kini kota yang indah dan istimewa ini memiliki berbagai tempat wisata yang memiliki keunikan tersendiri.

Tempat wisata yang wajib dikunjungi di Kota Milan adalah Katedral Milan yang merupakan bangunan gereja terbesar di dunia. Selain itu La Scala yang merupakan tempat atau gedung pertunjukan suatu opera yang telah mendunia yang tentu saja dikenal oleh banyak orang di dunia. Dan masih ada Sforza Castle dan National Museum of Science and Technology Leonardo da Vinci yang merupakan tempat-tempat bersejarah yang dapat dikunjungi.

6. New York

New York merupakan destinasi negara terbaik untuk liburan akhir tahun. Kota ini menampilkan keindahan kota yang mempesona. Jangan lewatkan ke Empire State Building yang merupakan gedung pencakar langit paling terkenal di Manhattan. Di sana, pengunjung akan menikmati kota New York dari ketinggian 437 meter dengan 103 lantai yang terdapat dalam gedung ini.

Penampakan pohon Natal di Rockefeller Center, New York, AS, 2 Desember 2020. Pohon Natal setinggi 22 meter ini tampak indah menghiasi pusat kota New York. REUTERS/Eduardo Munoz

Ada juga Brooklyn yang merupakan jembatan tertuan yang ada di Amerika Serikat. Dari sana, wisatawan dapat menikmati pemandangan dimana kapal-kapal besar melintasi jembatan ini. Dan Times Square adalah destinasi terbaik buat penggemar belanja. Selain itu, di New York ketika perayaan Natal, selalu ada pohon natal yang besar dan mempesona, yakni Pohon Natal Rockefeller.

7. Starshbourgh

Strashbourg di Prancis adaalah salah satu pilihan destinasi libur akhir tahun yang menarik. Kota itu menawarkan beragam aktivitas menarik saat akhir tahun, mulai dari mengunjungi chrismast market, menyaksikan chrismast tree yang sangat besar dan mempesona, berkunjung ke alsatian museum yang banyak mengajarkan tentang sejarah serta berkunjung ke Starshbourgh Cathedral, Gereja dengan Gothic Art.

8. Thailand

Thailand merupakan negara yang berbatasan dengan Laos dan Kamboja, Ada begitu banyak tempat untuk dikunjungi di Thailand seperti kota seni, taman nasional, pulau tersembunyi, pantai snorkeling, hutan lindung,dan masih banyak lagi. Berbagai destinasi wisata di negeri gajah putih juga cukup mudah dijangkau, seperti Wat Arun, The Green Palace, Sung Nong Nooch, Phi Phi Island.

Itu tadi sejumlah kota di dunia yang bisa dijadikan alternatif untuk libur akhir tahun dan cocok dikunjungi saat Desember. Kemana pun akan menuju, pastikan rencana perjalanan telah tersusun rapi agar liburan berjalan menyenangkan.

JENIATI ARTAULI TAMPUBOLON | TIMEOUT

