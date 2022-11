5 Rekomendasi Sop Buntut di Jakarta dan Bogor, Pakai Daging Berkualitas

Lokasi: Jl. Tentara Pelajar No. 22, Arteri Permata Hijau, Kebayoran Lama, Jakarta, Jl. New Delhi Pintu 1, Senayan, Jakarta dan Bintaro 9 Walk, Jl. Bintaro Utama, Bintaro Sektor 9, Pondok Aren, Tangerang

Di Bogor, ada dua cabang yang tidak pernah sepi. Sup buntut di sini benar-benar enak. Dagingnya empuk, beraroma dan mudah lepas dari tulangnya sehingga tidak membuat kewalahan. Daging itu bercampur dengan kuahnya yang bening dan tidak terlalu berminyak seperti sop buntut pada umumnya.

Jangan Bingung Lagi, Ini Cara Bedakan Steak Rare, Medium Well, Sampai Well Done

Jangan Bingung Lagi, Ini Cara Bedakan Steak Rare, Medium Well, Sampai Well Done

Rare, medium rare, medium, medium well, dan well done menggambarkan kematangan steak. Tahukah perbedaan masing-masing?

Baca Selengkapnya