KTT G20 Selesai, Ingin Napak Tilas Hotel-hotel Tempat Menginap Para Pemimpin Negara?

TEMPO.CO, Jakarta - Konferensi Tingkat Tinggi atau KTT G20 telah sukses dilaksanakan pada 15-16 November 2022 di Bali, Indonesia. Beberapa kepala dunia turut menghadiri acara bergengsi tersebut sekaligus menginap di Pulau Dewata.

Setidaknya, Pemerintah Indonesia telah menyiapkan 24 hotel yang digunakan untuk penginapan pemimpin negara dan kegiatan selama KTT G20 berlangsung.

Hotel-hotel KTT G20

Berikut adalah empat hotel yang dijadikan lokasi penginapan selama KTT G20 Bali.:

1. The Apurva Kempinski

The Apurva Kempinski adalah hotel yang dijadikan sebagai lokasi utama penyelenggaraan KTT G20, termasuk puncak acara KTT G20 pada 15 November 2022 lalu. Pemilihan hotel bintang lima ini pun bukan tanpa alasan. The Apurva Kempinski dinilai memiliki fasilitas dan pelayanan yang baik untuk menyambut para delegasi di Indonesia. The Apurva Kempinski berlokasi di atas tebing Nusa Dua sehingga para tamu akan dimanjakan dengan hamparan pemandangan Samudera Hindia dan taman bernuansa tropis.

2. The Nusa Dua Beach Hotel & Spa Bali

Hotel ini memiliki lokasi yang strategis dikelili oleh pantai-pantai indah di Bali, seperti Pantai Samuh, Pantai Sofitel Bali dan Pantai Club Med Bali. Selain itu, hotel ini memilikiwaktu tempuh yang cukup dekat dari Bandara I Gusti Ngurah Rai yaitu 15 menit. Fasilitas-fasilitas yang disediakan pun lengkap, seperti kolam renang, restoran, spa, pusat kebugaran, ruang kebugaran, taman, dan lainnya.

3. Hotel Melia Bali

Hotel Melia Bali menjadi hotel berikutnya yang digunakan sebagai lokasi penginapan para delegasi para pemimpin dunia untuk KTT G20. Hotel bintang lima yang satu ini menawarkan rangkaian fasilitas yang mumpuni seperti restoran, spa, kolam renang, pusat kebugaran, ruang pertemuan, dan lain sebagainya. Hotel ini pun memiliki akses yang mudah untuk menuju ke ruang publik, misalnya Bandara I Gusti Ngurah Rai yang hanya berjarak sekitar 12 km.

4. Hotel Grand Hyatt Bali

Hotel Grand Hyatt Bali berlokasi di Kawasan Wisata Nusa Dua BTDC, tepatnya di Jalan Nusa Dua, Benoa, Kuta, Badung, Bali. Selain itu, Hotel Grand Hyatt dekat dengan fasilitas publik lokasinya, seperti pusat perbelanjaan dan Bandara I Gusti Ngurah Rai. Grand Hyatt merupakan salah satu hotel bintang loma di Bali yang mengusung konsep destinasi bisnis dan rekreasi serta dilengkapi sentuhan budaya, suasana tropis, dan kenyamanan modern.

NAOMY A. NUGRAHENI

Baca juga: KTT G20 the Nusa Dua Bali Terapkan Pembatasan Masuk

Selalu update info terkini. Simak breaking news dan berita pilihan dari Tempo.co di kanal Telegram “http://tempo.co/”. Klik https://t.me/tempodotcoupdate untuk bergabung. Anda perlu meng-install aplikasi Telegram terlebih dahulu.