Libur Akhir Tahun ke Singapura, 5 Destinasi Ini Tawarkan Pengalaman Baru

TEMPO.CO, Jakarta - Menjelang libur akhir tahun, banyak orang yang mulai mempersiapkan rencana liburan. Tak hanya di dalam negeri, tapi bisa luar negeri bisa menjadi pilihan.

Salah satu tujuan wisata luar negeri yang terjangkau di Indonesia adalah Singapura. Negeri singa menawarkan beragam destinasi yang bisa dituju untuk menghabiskan momentum akhir tahun menurut Singapore Tourism Board.

Rekomendasi destinasi wisata dengan pengalaman baru di Singapura

Museum of Ice Cream

Pengunjung berfoto di Museum of Ice Cream, Singapura, 19 Agustus 2021. Tak hanya di New York dan Singapura, Museum of Ice Cream juga nantinya akan dibuka di beberapa negara. REUTERS/Travis Teo

Museum ini adalah salah satu destinasi yang cukup baru di Singapura. Museum serupa juga ada di Amerika Serikat. Seperti namanya, museum ini menawarkan berbagai pengalaman terkait es krim, mulai dari makan hingga berfoto diantara instalasi es krim. Museum ini memiliki 14 instalasi instagrammable di beberapa arena menarik seperti Dragon Playground, Sprinkle Pool hingga Pink and Yellow Jungle.

Gardens by the Bay – "Avatar: The Experience"

Tempat ini merupakan salah satu tujuan wisata paling ikonik di Singapura. Berkeliling Flower Dome yang memiliki atap kaca yang estetik adalah salah satu aktivitas yang bisa dinikmati seluruh keluarga. Jangan lewatkan area Cloud Forest untuk menikmati kesejukan dan pemandangan salah satu air terjun dalam ruangan tertinggi di dunia.

Sebagai atraksi baru, ada pemutaran perdana dari "Avatar: The Experience" yang hadir terbatas mulai dari 28 Oktober 2022 hingga 31 Maret 2023. Atraksi ini mengajak pengunjung untuk masuk dan terhubung dalam dunia asing Pandora, dunia yang penuh cahaya, makhluk mistis, flora, dan budaya menawan dari penduduk asli, Na’vi.

SkyHelix Sentosa

Para penyuka wahana adrenalin, ini lah tempat yang tepat untuk dituju. Pengunjung dapat menikmati pemandangan pemandangan 360 derajat dari Sentosa hingga Greater Southern Waterfront dari ketinggian 79-meter di atas permukaan laut.

Jewel Changi Airport

Jewel Bandara Changi Singapura (TEMPO/Mila Novita)

Tak hanya menjadi tempat penumpang menghabiskan waktu menunggu pesawat, tempat ini juga menarik didatangi wisatawan. Jewel Changi Airport memiliki beragam fasilitas menarik, seperti taman, atraksi, pertokoan, destinasi kuliner, hotel dan berbagai destinasi lain. Ikon yang wajib dikunjungi adalah Rain Vortex, air terjun indoor tertinggi di dunia.

Staycation in the Wild

Ini adalah lokasi untuk bertualang bersama satwa liar. Dari 1 Juli hingga 30 Desember 2022, pengalaman unik dua hari satu malam ini adalah cara sempurna untuk menjelajahi Singapore Zoo.

Saat ini, wisatawan asing dapat mengunjungi Singapura dengan lebih bebas. Tak perlu karantina asalkan sudah di vaksinasi dosis lengkap. Wisatawan yang belum vaksin juga tetap bisa berkunjung ke Singapura dengan melampirkan hasil tes PCR. Penggunaan masker di luar ruangan juga sudah tidak diwajibkan. Terlebih untuk wisatawan Indonesia, bisa menggunakan bebas visa untuk masuk SIngapura. Maka, Singapura bisa dipertimbangkan untuk jadi tujuan wisata libur akhir tahun.

