Kemenparekraf dan Jejak.in Hitung Jejak Karbon dari Aktivitas KTT G20 Bali

Dalam forum B20 sebelumnya, Sandiaga juga sempat mengingatkan para delegasi untuk menanam pohon mangrove per orang sebanyak 64 batang. Penanaman itu untuk "membayar" jejak karbon yang dihasilkan selama perjalanan ke Bali menggunakan pesawat. "Saya ingatkan kalian (peserta forum B20) harus menanam pohon sebanyak 64 lebih karena itu berdasarkan hitungan calculator carbon footprint. Terbang dari luar negeri yang jauh-jauh itu kewajibannya 64 pohon, walaupun saat ini sifatnya masih opsi," kata Sandiaga. Delegasi bisa memilih menanam pohon bakau di Taman Nasional Bali Barat, Taman Hutan Raya Ngurah Rai dan beberapa lokasi lainnya.

Menurut Sandiaga, hasil penghitungan tersebut akan diumumkan pada Asean Travel forum 2023 pada Februari 2023. "Jadi ini adalah gold standard dari event berkelas dunia di mana sustainable tourism ini mengharuskan kita untuk memiliki konsep green MICE (Meeting, Incentive, Convention, and Exhibition)," kata dia.

John Legend Bawakan Lagu All of Me di KTT G20 Bali, Begini Liriknya

Pada Ahad, 13 November 2022, John Legend tampil di Global Food Security Forum, rangkaian KTT G20 Bali. Ia nyanyikan lagu All of Me, begini liriknya.

