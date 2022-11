KTT G20, The Nusa Dua Bali Terapkan Pembatasan Masuk

TEMPO.CO, Jakarta - The Nusa Dua merupakan salah satu kawasan yang akan menjadi lokasi menginap para delegasi dan tamu negara Konferensi Tingkat Tinggi atau KTT G20 pada 15–16 November 2022. Berkaitan dengan itu, kawasan tersebut akan menerapkan sejumlah aturan untuk keamanan para tamu negara dan mencegah kepadatan lalu lintas.

General Manager (GM) The Nusa Dua I Gusti Ngurah Ardita mengatakan ada 8 hotel di The Nusa Dua yang menjadi tempat menginap para delegasi G20. “Jumlah hotel di dalam kawasan The Nusa Dua ada 18, yang (menjadi tempat menginap) kepala negara ada 8 hotel,” kata dia, Rabu, 9 November 2022.

Hotel-hotel itu di antaranya The Laguna Luxury Collection Resort & Spa Nusa Dua Bali, Grand Hyatt Bali, The St.Regis Bali Resort, Melia Bali, Merusaka Nusa Dua, The Westin Resort Nusa Dua Bali, Sofitel Bali Nusa Dua Beach Resort, dan Nusa Dua Beach Hotel & Spa Bali.

Selain tempat menginap, The Nusa Dua menjadi lokasi media center KTT G20 di BICC Westin Nusa Dua, beberapa side event G20 di Bali Nusa Dua Convention Center dan pameran UKM unggulan di Bali Collection.

Adapun aturan yang diterapkan di The Nusa Dua pada 13–17 November 2022 adalah pembatasan kendaraan masuk menuju kawasan The Nusa Dua, akses masuk ke kawasan The Nusa Dua melalui North Gate dan South Gate karena main gate hanya digunakan untuk akses delegasi, kendaraan yang diizinkan masuk adalah roda empat atau lebih dengan stiker resmi dari Sekretariat Bersama G20, karyawan dan yang berkegiatan di dalam kawasan The Nusa Dua wajib menggunakan ID resmi G20, sepeda motor dilarang masuk ke dalam kawasan The Nusa Dua dan wisatawan yang menginap di kawasan The Nusa Dua diwajibkan untuk mengenakan gelang penanda yang disiapkan hotel/fasilitas.

Sebelum pembatasan itu, pengelola The Nusa Dua akan melakukan uji coba pembatasan akses masuk pada 11-12 November 2022 atau dua hari sebelum aturan pembatasan berlaku. Aturan pembatasan itu merupakan hasil pembahasan dari pengelola The Nusa Dua bersama Pasukan Pengamanan Presiden (Paspampres), Kementerian Sekretariat Negara, dan Polri untuk kelancaran KTT G20.

