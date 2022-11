Pameran Indo Defence 2022, Ada Penampilan dari Jupiter Aerobatic Team Yogyakarta

TEMPO.CO, Yogyakarta - Tim akrobatik udara Landasan Udara Adisutjipto Yogyakarta, Jupiter Aerobatic Team (JAT) bakal tampil dalam pameran pertahanan bertajuk Indo Defence 2022 Expo & Forum yang digelar di Jakarta International Expo (JIExpo) Kemayoran Jakarta pada 2-5 November 2022.

“Total ada enam penerbang yang kami kirimkan dalam event itu,” kata Komandan Lanud Adisutjipto Marsekal Pertama Azhar Aditama Djojosugito saat melepas keberangkatan tim JAT di Shelter Charlie, Lanud Adisutjipto, Yogyakarta, Rabu, 2 November 2022.

Azhar mengatakan tim JAT bakal menampilkan sebanyak 13 atraksi manuver dalam event Indo Defence itu. Diantaranya aksi akrobatik Jupiter Roll, Delta Pass, Arrow Head Pass, Vulcan and Leader Benefit, Arrow Head Break Off dan Horizontal Twin Half Cuban. Selain itu, ada atraksi Jupiter Wheel, High-G Trail/Tango to Diamond Pass, Mirror, Screw Roll, Knife Edge, 5-Card Pass dan Bomb Burst.

Enam punggawa JAT yang dikirim merupakan sosok sosok penerbang yang selama ini cukup berpengalaman, antara lain Jupiter 1 Letkol Pnb Ripdho ‘Mohawk’ Utomo, Jupiter 2 Mayor Pnb Gede Ngurah ‘Viper’ SW, Jupiter 3 Mayor Pnb PS ‘Grackle’ Anggoro, Jupiter 4 Mayor Pnb Bayu ‘Meerkat’ Anugerah, Jupiter 5 Mayor Pnb Ferdian ‘Corbie’ Habibi, dan Jupiter 6 Mayor Pnb Idham ‘Godham’ Satria.

“Kami berharap tim JAT ini bisa menampilkan yang terbaik dan semua atraksi berjalan lancar dan aman,” kata Azhar.

Pameran Indo Defence 2022 sendiri dibagi menjadi tiga bagian, yaitu Indo Defence Expo & Forum di Kemayoran, Indo Marine Expo & Forum di Pondok Dayung Jakarta dan Indo Aerospace Expo & Forum di Halim Perdanakusuma.

Ada sebanyak 905 perusahaan yang terdiri dari 158 perusahaan dalam negeri dan 747 perusahaan luar negeri dari 59 negara hadir menjadi peserta dalam pameran alutsista Indo Defence 2022. Perwakilan delegasi hadir dari 31 negara meliputi menteri pertahanan dan wakil menteri pertahanan, dan panglima-panglima pasukan pertahanan dari luar negeri.

