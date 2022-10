Cara Imigrasi Gaet Wisatawan Mancanegara Premium ke Indonesia

TEMPO.CO, Jakarta - Berbagai kebijakan stimulan yang memudahkan wisatawan mancanegara datang ke Indonesia diberikan oleh pemerintah demi membangkitkan sektor pariwisata. Salah satunya dengan pembukaan layanan Immigration on Shipping atau pemeriksaan keimigrasian di atas alat angkut.

Layanan tersebut diterapkan di Pelabuhan Benoa Bali yang kini telah mulai dibuka kembali untuk kedatangan kapal pesiar. Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM Widodo Ekatjahjana mengatakan layanan itu diyakini akan mampu menarik kunjungan wisatawan mancanegara kategori premium.

"Kedatangan pertama kali cruise setelah pandemi Covid-19 ini membawa wisatawan mancanegara, saya kira layanan kita sudah mulai kita tingkatkan," kata Widodo dalam keterangan tertulisnya, Kamis, 27 Oktober 2022.

Selain Immigration on Shipping, Imigrasi memberikan layanan Visa on Arrival atau VoA dan second home visa atau izin tinggal yang diberikan kepada orang asing tertentu atau ex WNI yang hendak tinggal dan berkontribusi positif terhadap perekonomian Indonesia. Widodo mengatakan kebijakan stimulan berupa eVisa dan eVoA untuk kemudahan wisatawan tersebut memperoleh Visa Wisata di Indonesianjuga akan diberikan.

Pada Kamis ini, kapal pesiar MV National Geographic Orion dari Bahami berlabuh di Pelabuhan Benoa. Kapal pesiar pertama yang datang usai penutupan itu membawa 53 orang penumpang dan 66 orang kru. Kapal tersebut sebelumnya berlayar dari Sumbawa dan akan melanjutkan perjalanan ke Singapura.

Widodo pun memastikan semua sarana dan prasarana keimigrasian berjalan dengan baik di Pelabuhan Benoa. "Kedatangan cruise pertama yang membawa wisatawan mancanegara ini diharapkan akan membuka lebar jalan masuknya wisatawan asing yang ingin datang ke Indonesia menggunakan kapal pesiar," ujarnya.

