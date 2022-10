25 Fakta Negara Arab Saudi, dari Balapan Unta sampai Gedung Tertinggi di Dunia

TEMPO.CO, Jakarta - Bagi kebanyakan orang, Arab Saudi mungkin dikenal sebagai negara tujuan umat muslim dunia. Hal ini tak lain karena di sana terdapat dua kota suci yakni Mekah dan Madinah yang menjadi pusat aktivitas ibadah haji dan umrah. Meski begitu, ternyata ada banyak fakta negara Arab Saudi yang menarik dan mungkin belum pernah terdengar sebelumnya. Mulai dari hal-hal yang berkaitan dengan kebiasaan masyarakat, kebudayaan, sampai peraturan yang berlaku bagi warga di sana..

Sebagai pusat ibadah utama umat Islam, negara yang kaya sumber daya minyak ini menyimpan sejumlah fakta mengejutkan. Dilansir situs The Facts Institute, berikut ada beberapa fakta menarik Arab Saudi yang mungkin bisa jadi pertimbangan bila Anda ingin berkunjung ke sana.

Fakta-fakta Negara Arab Saudi

1. Menurut riset World Bank, Arab Saudi merupakan negara terbesar di Timur Tengah dan negara terbesar di dunia ke-12.

2. Pada 1517 sampai awal abad ke-20, Arab Saudi menjadi bagian dari Kekaisaran Ottoman.

3. Berdasarkan Amnesty International, Arab Saudi menerapkan sistem yang membatasi hak perempuan. Misalnya tidak bisa menikah, bepergian, atau bekerja tanpa izin dari wali laki-laki.

4. Laporan BBC menyatakan bahwa perempuan di Arab Saudi tidak boleh mengemudi dan dianggap melanggar hukum sampai 2018.

5. Menurut New York Times, atlet perempuan di Arab Saudi tidak diperbolehkan mengikuti olimpiade sampai 2012.

6. Fakta negara Arab Saudi selanjutnya ialah keberadaan aktivitas ekstrem bernama ski di trotoar (sidewalk skiing). Pengemudi akan mengendarai mobil yang dimiringkan ke salah satu sisi hampir 90 derajat.

7. Arab Saudi adalah rumah bagi tempat suci agama Islam, tepatnya di Mekah dan Madinah. Oleh karenanya, Raja Arab memperoleh gelar resmi sebagai Penjaga Dua Masjid Suci (Custodian of the Two Holy Mosques).

8. Menurut National Geographic, lebih dari 2 juta manusia dari seluruh penjuru bumi datang ke Mekah untuk melaksanakan ibadah haji.

9. Berdasarkan informasi dari The Telegraph, Menara Abraj Al Bait yang berdiri di Mekah meraih rekor sebagai menara jam tertinggi di dunia, jam terbesar di dunia, dan hotel tertinggi di dunia.

10. Arab Saudi juga memiliki sebuah gedung pencakar langit tertinggi di dunia, yakni Jeddah Tower (3.280 kaki).

11. Fakta negara Arab Saudi yang bersumber dari berita BBC menyebutkan bahwa kematian Raja Faisal akibat pembunuhan yang dilakukan Pangeran Faisal bin Musaid sempat menggemparkan jagat raya. Hingga akhirnya posisi penguasa tertinggi negeri diserahkan ke saudaranya, Khalid pada 1975.

12. Arab Saudi rutin mengadakan lomba balapan unta yang diikuti 2.000 peserta dan melintasi jalur sejauh 19 kilometer dalam Festival Nasional Janadriyah.

13. Saudi Arabia mempunyai 16% cadangan minyak dunia sehingga menyumbang 87% pendapatan negara.

14. NASA mengkonfirmasi bahwa sekitar 95% wilayah Arab Saudi merupakan gurun (2,3 juta kilometer persegi).

15. Dikutip dari New York Times, 15 dari 19 pelaku terorisme 9/11 (11 September 2001) berasal dari Arab Saudi.

16. Laporan World Bank, Arab Saudi menjadi negara tujuan migrasi tertinggi kelima di dunia. Ada sekitar 1,7 juta jiwa orang yang pindah ke dalam negeri.

17. WHO menyatakan bahwa Arab Saudi masuk negara dengan penduduk berbobot paling gemuk ke-13 terbanyak di dunia (69,7% penduduk tergolong obesitas).

18. Fakta negara Arab Saudi berikutnya ialah ketiadaan sungai di negeri ini atau bisa dikatakan sebagai negara tanpa sungai.

19. Arab Saudi menjadi negara dengan hukuman mati tertinggi ketiga di dunia. Berdasarkan catatan Amnesty International, ada 184 orang dieksekusi di Arab pada 2019.

20. World Bank melaporkan bahwa Arab Saudi menyumbang emisi karbon tertinggi kedelapan di dunia.

21. Tiang bendera tertinggi di dunia berada di Arab Saudi, yakni Tiang Bendera Jeddah yang mencapai 171 meter.

22. Laman Guinness World Record menyebutkan bahwa kerajaan Arab Saudi mempunyai 4.000 lebih pangeran.

23. Fakta negara Arab Saudi yang satu ini menyangkut larangan menayangkan Harry Potter karena dianggap ilmu sihir.

24. Arab Saudi juga melarang beberapa nama seperti Maya, Elaine, dan 50 nama lainnya.

25. Bandara terbesar di dunia terletak di Arab Saudi, yakni King Khalid International Airport (192.000 hektare).

Itulah fakta negara Arab Saudi yang mungkin membuat Anda takjub. Berminat untuk datang?

