5 Wahana di Ghibli Park yang Ajak Pengunjung Serasa di Dunia Animasi Ghibli

TEMPO.CO, Jakarta - Ghibli Park, taman hiburan pertama bertema animasi Studio Ghibli bersiap untuk pembukaannya pada 1 November 2022. Taman itu terletak di dalam Taman Peringatan Aichi Expo 2005 di kota Nagakute dekat Nagoya, sekitar tiga jam dengan kereta api dari Tokyo.

Studio Ghibli telah mengumumkan bahwa taman hiburan pertamanya akan dibagi menjadi lima area: Hill of Youth, Ghibli Large Warehouse, Mononoke's Village, Valley of Witches dan Dondoko Forest. Semua atraksi ini didasarkan pada film yang paling terkenal dan akan menyatu dengan alam yang ada di taman hiburan. Inilah bocoran ragam wahana yang ada di sana:

Hill of Youth

Terletak dekat dengan pintu masuk utara Expo 2005 Aichi Commemorative Park, Hill of Youth adalah pintu gerbang ke negeri ajaib Ghibli ini. Sebuah jembatan penyeberangan tua telah diubah menjadi menara observasi yang akan berfungsi ganda sebagai gerbang utama. Menara lift menampilkan benda-benda fiktif abad ke-19 yang mungkin penggemar kenali dari film-film Ghibli seperti 'Laputa: Castle in the Sky' (1986) dan 'Howl's Moving Castle' (2004).

Penggemar 'Whisper of the Heart' (1995), yang berlatar di lingkungan Seiseki-Sakuragaoka di Tokyo Barat, akan mengenali bangunan oranye ini. Dengan tanaman hijau di sekitarnya, tampak persis seperti toko barang antik dari film. Pengunjung juga akan menemukan versi miniatur Biro Kucing dari film 'The Cat Returns' (2002).

Ghibli Large Warehose

Bekas kolam renang umum yang ditutup pada September 2018 diubah menjadi Ghibli Large Warehouse dan itu tiga kali lebih besar dari Museum Ghibli di Mitaka Tokyo. Bagian taman hiburan ini indoor sehingga pengunjung tetap dapat menikmati atraksi di dalamnya terlepas dari cuaca.

Area dalam ruangan akan menampung ruang pameran, taman bermain anak-anak, toko-toko dan restoran, ditambah gudang untuk menyimpan semua pameran. Ruang pameran akan menampilkan bioskop kecil dengan sekitar 170 kursi.

Konsep Ghibli Park yang sedang dibangun di Perfektur Aichi, Jepang. ANTARA/Studio Ghibli

Pengunjung juga akan menemukan rekreasi taman langit ikonik dari film 'Laputa: Castle in the Sky', lengkap dengan Robot Laputian yang sebenarnya, yang hanya tersedia di Museum Ghibli Tokyo sampai sekarang.

Anak-anak akan menyukai ruang bermain bertema 'My Neighbor Totoro', lengkap dengan Catbus, seperti yang ada di Museum Ghibli. Di ruangan yang sama, ada Totoro yang sedang tidur.

Dalam sesi tanya jawab Twitter baru-baru ini antara Studio Ghibli dan para penggemarnya, Goro Miyazaki, putra pendiri Ghibli Hayao Miyazaki dan direktur Taman Ghibli, telah mengungkapkan bahwa terowongan ikonik yang dilalui Chihiro di awal 'Spirited Away' sedang dibangun. di dalam taman. Ghibli Large Warehouse juga akan membanggakan area yang menyerupai setting 'Arrietty' (2010). Dinding di sebelah kanan menggambarkan rumah keluarga Borrowers, sementara taman akan membiarkan pengunjung mengalami dunia dari perspektif protagonis utama film kecil, Arrietty.

Mononoke's Village

Desa Mononoke akan mencakup rekreasi kehidupan nyata Tatara-ba, Irontown yang digambarkan dalam film 'Princess Mononoke'. Tatara mengacu pada tungku tradisional Jepang yang digunakan untuk melebur besi dan baja, sedangkan Mononoke berarti roh atau monster supernatural.

Jadi, pengunjung akan menemukan sosok dewa penghancur yang kuat (atau juga dikenal sebagai 'tatari gami' dalam film), dewa babi hutan Lord Okkoto dan makhluk mitos lainnya di dalam bangunan. Pemandangannya membawa pengunjung kembali ke lanskap pedesaan dari periode Muromachi (1336-1573), di mana film tersebut dibuat.

Valley of Witches

Desain Valley of Witches mengambil inspirasi dari 'Howl's Moving Castle' dan 'Kiki's Delivery Service' (1989), di mana kedua film tersebut menampilkan protagonis dengan kekuatan sihir. Pengunjung dapat menjelajahi bagian dalam rumah dan menghabiskan waktu di kamar Kiki. Juga akan ada rekreasi toko roti tempat Kiki tinggal dan bekerja. Ya, pengunjung akan dapat membeli roti yang menyerupai roti di film. Di lantai atas, pengunjung akan menemukan ruangan tempat Kiki tinggal saat bekerja di toko roti.

Akan ada versi asli Howl's Moving Castle setinggi 16 meter, lengkap dengan meriam bergerak yang menyerupai bola mata. Tidak seperti di film, pengunjung di dalam kastil dipersilakan untuk mengintip ke dalam kamar tidur pesulap yang unik. Pintu masuk dan area dapur akan terlihat persis seperti yang dilihat di film.

Dondoko Forest

Dikelilingi oleh alam yang rimbun, Hutan Dondoko menyerupai lanskap pedesaan dari periode Showa (1926-1989) dan menampilkan rumah Satsuki dan Mei dari 'My Neighbor Totoro'. Nama daerah tersebut berasal dari tarian dondoko yang dibawakan oleh kedua kakak beradik tersebut bersama dengan roh Totoro dengan harapan benih yang mereka tabur akan bertunas.

Daerah ini juga akan menjadi rumah bagi patung kayu berbentuk Totoro yang disebut 'Dondoko-do'. Terletak di belakang rumah Satsuki dan Mei, bangunan ini akan setinggi 5,2 meter dan dapat menampung hingga lima anak sekaligus.

Area Bermain The Cat Returns

Area bermain di dekat Desa Mononoke ini terinspirasi dari film 'The Cat Returns' (2002). Taman bermain yang menggemaskan ini memiliki seluncuran, labirin dan garis zip 'tali tarzan'. Ini akan dibuka pada musim panas 2023 dan bagian terbaiknya adalah, masuknya gratis karena dibangun di dalam bagian umum Taman Peringatan Aichi Expo 2005.

Melihat visual awal dari Taman Ghibli yang sangat ambisius ini, penggemar tentu tidak sabar untuk menjelajah ke dunia fantasi Studio Ghibli. Tapi ini bukan taman hiburan biasa. Pengunjung tidak akan menemukan roller coaster dan wahana bertema Ghibli di sini atau acara penyambutan karakter dan musik film Ghibli yang diputar melalui pengeras suara. Alih-alih memperlakukan seperti pengunjung, taman ini dirancang untuk membuat pengunjung merasa seperti bagian dari alam semesta Ghibli.

Sayangnya, tidak semua yang ada di taman akan dibuka pada waktu yang bersamaan. Hill of Youth, Ghibli Large Warehouse dan Dondoke Forest dibuka pada 1 November tahun ini. Mononoke's Village tidak akan siap sampai setahun kemudian di musim gugur 2023. Pembukaan Valley of Witches, di sisi lain, telah diundur ke Maret 2024. Tapi tentu, pembukaan Ghibli Park tetap dinantikan oleh para penggemar Studio Ghibli di seluruh dunia.

TIMEOUT

