Staycation Sekaligus Glamping di Bobocabin Coban Rondo Malang

TEMPO.CO, Jakarta - Bobocabin Coban Rondo kini menjadi salah satu penginapan yang populer dan banyak direkomendasikan orang di Kota Malang. Bukan tanpa alasan, sebab akomodasi satu ini menawarkan suasana alam dengan pemandangan yang indah dan udara yang sejuk.

Lokasi Bobocabin Coban Rondo tidak jauh dari pusat kota Batu. Jarak tempuh yang dilalui sekitar 10,9 kilometer atau butuh waktu sekitar dua puluh lima menit sampai setengah jam dan bisa dicari melalui Google Maps.

Mirip dengan bobocabin yang telah hadir di sejumlah kota lain, bobocabin menawarkan penginapan dengan konsep glamping atau glamourous camping yang digabungkan dengan kecanggihan Teknologi Internet Of Things (IoT) ditambah dengan pemandangan alam yang indah.

Dalam setiap kamarnya, bobocabin menyediakan berbagai fasilitas yang lengkap seperti smart glass window, mood lamp dan bluetooth audio speaker yang dapat disesuaikan langsung dari aplikasi handphone. Fasilitas lainnya seperti, shared kitchen, koneksi wifi gratis di seluruh areanya, area communal, area barbeque, area api unggun, kamera CCTV 24 jam untuk keamanan dan resepsionis 24 jam.

Di Coban Rondo, bobocabin memiliki 25 cabin dengan pilihan tipe kamar deluxe atau family, terdiri dari 5 kabin tipe family dan 20 kabin tipe deluxe. Untuk menginap di sini, pengunjung dapat langsung memilih tipe kamar deluxe atau family. Untuk harga glamping Bobocabin Coban Rondo ini dimulai dari Rp 900.000 - Rp 1.500.000 per malamnya. Untuk waktu check in dimulai pada pukul 14.00 WIB dan waktu check out hingga pukul 11.00 WIB.

Bobocabin Coban Rondo berjarak 1,9 kilometer dari Air Terjun Coban Rondo. Jadi, wisatawan bisa menginap di sana sekaligus mengunjungi air terjun indah di Malang itu. Bobocabin ini juga cocok menjadi lokasi staycation.

JESSYCA GAZELLA

