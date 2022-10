The Mandalika Siap Sambut Peserta Shell Eco Marathon 2022 yang Ingin Berwisata

TEMPO.CO, Mataram - PT Pengembangan Pariwisata Indonesia (Persero) atau Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC) siap mendukung dan memastikan Shell Eco Marathon Indonesia 2022 yang berlangsung di Pertamina Mandalika Circuit pada 11-15 Oktober 2022 akan berjalan aman dan lancar. ITDC juga siap menyambut 800 orang tim mahasiswa, akademisi, tamu undangan, dan panitia event untuk menikmati keindahan spot-spot pariwisata di The Mandalika.

General Manager The Mandalika Bram Subiandoro mengatakan sebagai pengelola kawasan The Mandalika, pihaknya sudah melakukan berbagai persiapan, khususnya terkait mobilitas peserta, panitia dan undangan keluar masuk sirkuit dan juga selama berkegiatan di dalam kawasan. "Kami senang dapat menyambut seluruh peserta, panitia, dan undangan datang dan berkegiatan di The Mandalika," kata dia, Selasa, 11 Oktober 2022.

Bram menjelaskan bahwa kawasan The Mandalika siap untuk menjamu event-event serupa Shell Eco Marathon yang menghadirkan ratusan bahkan ribuan pengunjung. "Kawasan kami memiliki kelengkapan infrastruktur, akses, fasilitas umum dan akomodasi yang dapat menerima kunjungan wisatawan dalam jumlah besar, seperti event Shell Eco Marathon yang akan melibatkan hampir 1.000 orang ini,” ujarnya.

Tidak hanya infrastruktur seperti jalan dalam kawasan sepanjang total 55 kilometer, The Mandalika memiliki area parkir yang dapat menampung hampir 7.000 kendaraan serta beberapa fasilitas umum seperti Masjid Nurul Bilad berkapasitas 4. 000 orang, Kuta Beach Park yang lengkap dengan toilet berikut ruang bilas dan loker serta Bazaar Mandalika yang menjual produk UMKM.

The Mandalika memiliki berbagai atraksi alam yang dapat dikunjungi untuk berwisata. “Kami juga siap menyambut peserta dan undangan Shell Eco Marathon yang ingin menjelajahi keindahan kawasan The Mandalika. Akses jalan di dalam kawasan kami sangat memadai dan sudah terhubung, yang akan memudahkan wisatawan bergerak dan mencapai spot-spot pariwisata di kawasan yang luas ini," kata Bram.

The Mandalika memiliki garis pantai sepanjang 16 kilometer, area perbukitan dan laut dengan karakter tenang dan berombak. Potensi alam itu tidak hanya dapat dinikmati untuk kegiatan berwisata, namun dapat dimanfaatkan untuk menyelenggarakan berbagai jenis sport event seperti lari, bersepeda, surfing, beach volley, trekking, paralayang dan lain-lain.

Dengan kontur dan lanskap bukit, pantai dan laut, ditambah dengan adanya Sirkuit internasional, ITDC memang fokus mengembangkan The Mandalika sebagai sebuah Sport Tourism Destination. Sejumlah sport event nasional dan internasional telah diselenggarakan di The Mandalika seperti Mandalika Ultra Trail 100 pada September 2022, L’Etape Indonesia pada Februari 2022, Mandalika Ultra Trail 100 dan HK Endurance Challenge tahun 2021.

Setelah event Shell Eco-Marathon Indonesia 2022 pada Oktober ini, The Mandalika akan menjadi tuan rumah FIM MOTUL Superbike World Championship (WSBK) Indonesian Series untuk kedua kalinya dan World Muscle Tour & Sport Festival pada November mendatang. “Harapan kami, ke depan lebih banyak event olahraga baik tingkat nasional maupun internasional yang akan digelar di The Mandalika sehingga dapat mendongkrak kunjungan wisatawan, sekaligus memberikan multiplier effect bagi masyarakat di sekitar kawasan,” kata Bram.

