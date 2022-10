3 Fakta Unik Kabupaten Ciamis yang Jarang Diketahui

TEMPO.CO, Jakarta -Kabupaten Ciamis adalah salah satu nama kabupaten di Provinsi Jawa Barat di bagian selatan. Kabupaten Ciamis yang juga beribukota juga di Ciamis ini menyimpan hal-hal menarik yang sayang untuk dilewatkan.

Asal-usul nama ‘Ciamis’

Diruniut dari segi historisnya, Kabupaten Ciamis merupakan sebuah kerajaan Galuh. Kala itu, sebuah daerah di Kerajaan Galuh bernama Ciancang menjadi lokasi perlawanan antara pasukan Kerajaan Galuh melawan Prajurit Mataram dan tentara kolonial Belanda. Pertempuran tersembut menelan banyak korban yang tewas di tempat kejadian. Konon, setelah pertempuran, selesai, lokasi Ciancang berbau amis yang berasal dari darah pasukan yang mati sehingga dinamakan ‘Ciamis’.

-Jembatan ikonik dan legendaris ada di Kabupaten Ciamis

Jembatan Cirahong adalah nama salah satu nama jembatan ikonik nan legendaris di Kabupaten Ciamis. Melansir dbmtr.jabarprov.go.id, terbuat dari untaian baja dan kayu tebal, Jembatan Cirahong memiliki keunikan tersendiri yaitu mempunyai dua fungsi perlintasan.

Bagian atas perlintasan digunakan sebagai jalur kereta api sedangkan bagian bawah difungsikan untuk lintasan kendaraan roda empat atau roda dua. Jembatan Cirahong menjadi jembatan double deck atau geladak ganda yang memiliki fungsi dual mode alias 2 in 1 (two in one), dan satu-satunya di Indonesia.

-Rumah bagi kampung yang memiliki seribu pantangan

Salah satu kearifan lokal yang terkenal di Kabupaten Ciamis adalah Kampung Kuta yang berlokasi di Desa Karangnipal, Kecamatan Tambaksari, Kabupaten Ciawis, Jawa Barat. Dilansir repositori.kemdikbud.go.id, Kampung Kuta terkenal akan larangan yang harus ditaati baik oleh penduduk maupn pendatang.

Larangan tersebut berasal dari amanah leluruh kampung Kuta sehingga dianggap sangat sakral. Apabila larangan ini tidak ditaati dapat menimbulkan celaka atau kualat yang merugikan. Berangkat dari hal tersebut, Kampung Kuta juga dikenal dengan nama Kampung Seribu Pantangan.

-Tradisi Misalin

Satu lagi tradisi andalan di Kabupaten Ciamis ini adalah tradisi Misalin. Dilansir jurnal Istoria edisi 2019, Nama tradisi ini diambil dari dua kata yaitu ‘Mi’ yang berarti perubahan dan ‘Salin’ bermakna ganti. Tradisi Misalin telah dilakukan secara turun menurun satu kali dalam setahun oleh masyarakat Ciamis dengan tujuan menyalin jiwa menjadi lebih baik untuk menyambut bulan Ramadan.





