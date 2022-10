13 Anggota The Prediksi Injakkan Kaki di US Route 66, Apa Hebatntya Lokasi Ini?

TEMPO.CO, Jakarta - The Prediksi, klub motor asal Indonesia ini melakukan touring pada pertengahan September 2022 di Amerika Serikat. Andre Taulany dkk yang ikut melakukan touring di Amerika Serikat, sebenarnya sudah merencanakan kegiatan ini dari April 2022. Namun, baru dapat direalisasikan pada September 2022.

Setibanya 13 anggota klub motor yang penuh komedi ini di Amerika Serikat, mereka melakukan perjalanan dengan motor gedenya. Mereka melakukan touring di negeri Paman Sam dipandu oleh IMBA (The International Mountain Bicycling Association) Amerika Serikat. Andre Taulany cs ini mengunjungi beberapa destinasi wisata di Amerika Serikat, salah satunya adalah US Route 66. Namun, mengapa mereka memilih berhenti dan mengunjungi jalan raya ini?

Mengutip dari historic66, US Route 66 yang dikenal dengan The Main Street of America atau The Mother Road adalah sebuah jalan raya di Amerika Serikat. Jalur ini merupakan salah satu jalan nasional yang telah diresmikan pada 11 November 1926, meskipun papan namanya baru ada satu tahun kemudian. Setelah peresmian, jalur ini dikenal dengan nama The Great Diagonal Way karena sebagian besar jalan raya ini berjalan secara diagonal, tentu ini berbeda dengan jalan raya lainnya.

Awalnya, jalan raya ini berasal dari salah satu jalan di Chicago, Illinois yang terbentang dari Missouri, Kansas, Oklahoma, Texas, New Mexico, Arizona, sampai California. Namun, sekarang jalan ini berakhir di Los Angeles, tepatnya di Santa Monica Beach dengan total panjangnya sekitar 3.940 kilometer.

Dengan jarak hampir 4 kali dari Pulau Jawa, dapat dibayangkan betapa kayanya pengalaman yang didapatkan ketika menelusuri jalan ini dengan menggunakan motor bersama kawan-kawan, layaknya The Prediksi. Kehidupan masyarakat lokal di kota-kota kecil yang dilalui, khususnya masyarakat negara bagian Texas sangat menarik perhatian para wisatawan yang ingin mencari suasana berbeda ketika mengunjungi Amerika Serikat yang identik dengan kota-kota besar, seperti New York.

Baca: Nama Alias 13 Geng Motor Prediksi, Andre Taulany Rl Matador Apa Artinya?

Ada Apa di US Route 66?

Selain itu, US Route 66 ini memiliki keunikan lainnya yang diabadikan dalam berbagai budaya populer, seperti literatur, musik, dan film.

Literatur

Pada 1939, penulis asal California, John Steinbeck mempublikasikan novel dengan judul The Grapes of Wrath yang mengisahkan tentang migrasi pertani Oklahoma ke California karena terkena bencana angin ribut dust bowl. Mengutip dari buku Route 66: The Mother Road, dalam novel ini, Steinbeck menggunakan satu bab untuk menggambarkan jalur ke barat yang melalui US Route 66 dan disebutnya sebagai Mother Road. Buku ini berhasil mendapat hadia Pulitzer dan membuat jalan ini semakin terkenal.

Musik

Pada 1946, komposer dan pianis jazz Bobby Troup menulis lagu Get Your Kicks On Route 66, setelah menelusuri jalan itu mencapai California. Troup memberikan lagu itu pada Nat King Cole yang menjadi hit terbesar dalam kariernya. Lalu, lagu itu menjadi hits kembali ketika dinyanyikan oleh Chuck Berry dan direkam beberapa penyanyi ternama, antara lain Rolling Stones, John Mayer, dan Van Morrison.

Film

US Route 66 yang dikunjungi The Prediksi Andre Taulany dkk juga digunakan dalam film buatan Disney atau Pixar dalam film Cars. Film ini menggunakan latar tempatnya di kota fiktif Radiator Spring yang terletak di bagian Route 66. Awalnya, film ini berjudul Route 66, tetapi diganti namanya untuk menghindari kesamaan dengan film seri buatan pada 1960. Pada film ini pun, menampilkan hotel-hotel dan tanda nama jalan Route 66 yang sama dengan aslinya.

RACHEL FARAHDIBA R

Baca: Gerombolan the Prediksi ke Amerika Serikat, Andre Taulany dkk Kunjungi Destinasi Wisata Ini

Selalu update info terkini. Simak breaking news dan berita pilihan dari Tempo.co di kanal Telegram “http://tempo.co/”. Klik https://t.me/tempodotcoupdate untuk bergabung. Anda perlu meng-install aplikasi Telegram terlebih dahulu.