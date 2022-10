Gerombolan The Prediksi ke Amerika Serikat, Andre Taulany dkk Kunjungi Destinasi Wisata Ini

TEMPO.CO, Jakarta - Klub motor The Prediksi yang dinakhodai Andre Taulany melakukan touring ke Amerika Serikat pada pertengahan September 2022. Andre Taulany bersama Desta, Vincent Rompies, Gading Marten, Ananda Omesh, Ferry Maryadi, Imam Darto, Ronal Surapradja, Soleh Solihun, Surya Insomnia, Stevie Morley, Tora Sudiro, dan Wendi Cagur berkeliling menggunakan motor gede menelusuri jalanan Los Angeles yang dipandu oleh IMBA (The International Mountain Bicycling Association) Amerika Serikat.

Selain berkeliling jalanan khas Los Angeles, klub motor yang dikenal dengan segudang gimmick khasnya ini juga mengunjungi beberapa destinasi wisata di Amerika Serikat. Berikut adalah deretan destinasi wisata yang dikunjungi oleh The Prediksi di Amerika Serikat.

Joshua Tree

Joshua Tree merupakan sebuah taman nasional Amerika di California tenggara, timur San Bernardino dan Los Angeles dan utara Palm Springs. Destinasi wisata yang satu dinamakan Joshua Tree karena yang banyak ditanami pohon Joshua (yucca brevifolia) asli Gurun Mojave.

Melansir laman nps.gov, awalnya, taman nasional ini mencakup bagian dari dua gurun yang masing-masing ekosistem karakteristiknya ditentukan oleh ketinggian, yaitu Gurun Mojave dan Gurun Colorado. Selain itu, dari sini terlihat pula Pegunungan Little San Bernardino yang melintasi tepi barat daya Joshua Tree.

U.S. Route 66

Sebelum mengunjungi Joshua Tree, The Prediksi berkunjung sebentar ke U.S. Route 66 yang merupakan salah satu jalan raya asli di Sistem Jalan Raya Bernomor Amerika Serikat. U.S. 66 ini didirikan pada 11 November 1926 dengan rambu-rambu jalan didirikan pada tahun berikutnya. Jalan raya ini menjadi salah satu jalan paling terkenal di Amerika Serikat dengan total sepanjang 3.940 kilometer. Awalnya, jalan ini membentang dari Chicago, Illinois, melalui Missouri, Kansas, Oklahoma, Texas, New Mexico, dan Arizona, sebelum berakhir di Santa Monica di Los Angeles County, California.

Sebagian besar orang mungkin tidak asing lagi dengan jalan raya karena U.S. Route 66 pernah ditampilkan dalam film fitur Disney atau Pixar dengan judul Cars.

Hollywood Sign

Siapa yang tidak mengenal destinasi wisata yang satu ini? Saat berkunjung ke Los Angeles, pastinya tidak boleh melewatkan destinasi wisata paling populer di Amerika Serikat ini. Ikon ini terletak di Gunung Lee, area Beachwood Canyon di Pegunungan Santa Monica. Di antara landmark paling terkenal di California dan Amerika Serikat, tanda ini sering muncul dalam film dan program televisi yang berlatar di sekitar Hollywood.

Pengunjung dapat mendaki ke Hollywood Sign tersebut dari pintu masuk Bronson Canyon ke Griffith Park atau dari Griffith Observatory. Ada juga sebuah jalan setapak di dekat Waduk Danau Hollywood di luar Taman Griffith.

Walk of Fame

Melansir laman walkoffame, Walk of Fame terletak di kedua sisi Hollywood Boulevard dan Vine Street. Hollywood Walk of Fame adalah ikon Hollywood yang diakui secara internasional dan telah menjadi daya tarik utama bagi pengunjung. Pada Walk of Fame terdapat lebih dari 2.700 bintang internasional, baik itu aktris, tokoh penting, maupun karakter kartun, di antaranya adalah Robert Downey Jr, John Lennon, Donald Trump, Neil Amstrong, dan Mickey Mouse.

Amoeba Music

The Prediksi pun mengunjungi salah satu pusat perbelanjaan musik, yaitu Amoeba Music. Sebab, anggota klub motor ini memiliki kesukaan yang sama pula dengan musik. Amoeba Music adalah jaringan toko musik independen Amerika Serikat yang berlokasi di Berkeley, San Francisco, Los Angeles, dan California. Pusat perbelanjaan musik ini didirikan pada 1990 di Berkeley, California. Toko musik ini pun ditampilkan sebagai tempat dalam permainan musik 2008 Guitar Hero World Tour sehingga bagi seseorang yang sering bermain permainan tersebut tidak asing lagi dengan Amoeba Music di Amerika Serikat ini.

RACHEL FARAHDIBA R

Baca: Isyana Sarasvati hingga The Prediksi Bakal Manggung di Soundrenaline 2022

Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini.