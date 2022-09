Tiga Tempat yang Kini Jadi Museum Sejarah Peristiwa G30S

Sebuah ruangan yang terdapat pada museum Ahmad Yani atau Museum Sasmita Loka Ahmad Yani di jalan Laruharhari No. 65, Jakarta, 23 September 2014. TEMPO/Subekti

Narasi Hiruk-pikuk 30 September 1965 di Novel The Year of Living Dangerously

Indonesia punya kisah pilu selalu disebut di 30 September. Penulis Christopher Koch menulisnya sebagai latar novel The Year of Living Dangerously.

