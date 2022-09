Wisata Kuliner di Old Shanghai, Bersantap Nikmat dengan Suasana Kampung Cina

TEMPO.CO, Jakarta - Ibu kota Jakarta memiliki sejumlah sentra kuliner yang menarik untuk dikunjungi. Salah satu yang terbaru adalah Old Shanghai Sedayu City di kawasan Kelapa Gading, Jakarta Utara.

Old Shanghai Sedayu City adalah sentra kuliner yang dibangun dengan tema kampung Cina. Di sana sudah ada 80 tenant yang menyajikan beragam menu, mulai dari makanan khas Cina sampai masakan nusantara.

Area wisata kuliner itu memiliki luas 14.515 meter persegi. Area tengah yang berisi klenteng dan patung Dewi Mazu. Tempat ini didukung oleh arsitektur dan desain interior yang unik dan kental akan suasana Kota Shanghai, pengunjung dapat berfoto di berbagai instagrammable photo spots yang tersedia, sambil menikmati makanan lezat yang ditawarkan. Adapun berbagai spot foto menarik tersebut seperti area Dragon Alley, Kolam Pagoda, Gazebo dan Plaza.

Berbagai mural artistik di Old Shanghai juga menggambarkan budaya tradisional atau cerita khas kota besar di Negeri Tiongkok seperti Mural Dragon & Phoenix, Mural Barongsai, Mural Kahyangan, Mural Sun Go Kong, Mural Chinese Opera dan Mural Chinese Village Kiosk .

Panduan rute

Akses menuju tempat Old Shanghai ini sangatlah mudah dan terjangkau dikarenakan tempatnya sudah sangat familiar di Kelapa Gading, Sekadar menyarankan jika ingin mengunjungi tempat ini sebaiknya pengunjungmenyiapkan pembayaran dengan metode non-tunai karena banyak tempat-tempat di Old Shanghai yang menggunakkan metode cashless.

Untuk masuk ke kawasan Old Shanghai, pengunjung tidak dikenakan biaya apapun alias gratis. Aksesnya sendiri bisa melalui tiga gerbang utama, yaitu Emperor’s Fortress, Phoenix Gate, dan Tiger Gate. Sebelum masuk, pengunjung hanya diwajibkan memindai kode QR PeduliLindungi dan melakukan pemeriksaan suhu tubuh.

Waktu dan protokol berkunjung

Pengunjung dapat mengunjungi wisata kuliner dan budaya Old Shanghai Sedayu City setiap hari, pada hari weekdays (Senin-Jumat) pukul 10.00-22.00 sedangkan untuk weekend (Sabtu dan Minggu) dan libur nasional pukul 07.00-23.00 WIB.

Bagi semua pengunjung dan tenant, manajemen Old Shanghai Sedayu City mewajibkan untuk melakukan pemeriksaan suhu tubuh, penggunaan masker di dalam ruangan dan penjagaan jarak antara satu sama lain. Manajemen juga menerapkan kewajiban pengunjung untuk melakukan Scan PeduliLindungi di berbagai titik akses masuk kawasan Old Shanghai. Dalam upaya mendorong pengunjung untuk selalu menjaga kebersihan, manajemen menyediakan hand sanitizer di lokasi keseluruhan Old Shanghai.

Kuliner yang tersedia

Adapun berbagai macam tenant dengan hidangan legendaris dan modern yang dihadirkan di Old Shanghai antara lain adalah Shu Guo Yin, Xiao La Guo, Mutiara Restaurant, Ponggol Nasi Lemak, Croco by Monsieur Spoon, Bacang Agiok, Zangrandi Ice Cream, Es Kopi Tak Kie, Laota Ge Express, Lo Mie Pinangsia, Ya Kun Kaya Toast dan tenant F&B legendaris lainnya. Tak hanya hadir dalam bentuk restoran, beberapa jajanan dari para pelaku UMKM menjadi lebih mudah diakses dalam bentuk gerobak pushcart yang terletak di berbagai titik area Old Shanghai Sedayu City di Kelapa Gading ini.

Sarana prasarana

Tidak hanya kuliner, Old Shanghai Sedayu City menyediakan sarana prasarana yang lengkap mulai dari permainan anak-anak Amazone, supermarket Pin Grocery yang menjual barang import, brand-brand kosmetik, Rezeki Buah, Ichinogami, Canvas Living, Moonrabbit by Scoop, Peripera, Nature Republic, Sovlo, Stoberi, Selfie Time dan masih banyak lagi. Tempat ini juga memiliki fasilitas penunjang, seperti musala, toilet, parkir, ATM Centre dan fasilitas publik dengan penamaan khusus seperti Courts of Ruby (Reservation Room), Jade Palace, Tiger’s Den dan Empress Garden yang merupakan area makan minum pengunjung.

Old Shanghai soft opening dan mulai dibuka untuk pengunjung pada Jumat, 27 Mei 2022. Namun antusias pengunjung dan pecinta kuliner sudah membeludak.

JENIATI ARTAULI TAMPUBOLON

Baca juga: 5 Makanan Khas Riau untuk Penyuka Mi dan Ikan

Selalu update info terkini. Simak breaking news dan berita pilihan dari Tempo.co di kanal Telegram “Tempo.co Update”. Klik Tempo.co Update untuk bergabung. Anda perlu meng-install aplikasi Telegram lebih dulu.