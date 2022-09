5 Museum dan Galeri Seni di Jakarta yang Instagrammable

TEMPO.CO, Jakarta - Meski tidak punya banyak wisata alam, namun ibu kota Jakarta menawarkan beberapa ruang publik yang menyenangkan. Salah satunya adalah museum dan galeri yang memamerkan aneka ragam karya seni menawan.

Berkunjung ke sana pun bisa menjadi pilihan untuk menenangkan pikiran sejenak atau mengisi waktu libur. Selain itu, pengunjung bisa menambah pengetahuan dan informasi mengenai karya seni . Nilai tambahnya, pengunjung bisa mempercantik feeds Instagram dengan berfoto di galeri seni yang punya interior aestetik dan kekinian.

Berikut rekomendasi museum dan galeri seni yang kekinian di Jakarta:

Moja Museum

Museum of Jakarta atau yang biasa disingkat MoJa merupakan art space kekinian yang berada di Komplek Gelora Bung Karno Main Stadium. Museum ini sangat terkenal di kalangan anak muda dikarenakan setiap tempat sangat instagrammable.

Di museum itu ada sekitar 14 ruangan dengan konsep yang berbeda. Selain itu, keunikan dari MoJa ini adalah pengunjung menggunakan roller skate untuk berkeliling museum.

MoJa juga memiliki MoPaint, tempat bagi pengunjung dapat mengeksplore dunia lukis dan seni sebebas-bebasnya. Untuk harga tiketnya, pada hari kerja Rp 110 ribu serta akhir pekan dan hari libur nasional Rp 125 ribu.

Dia.Lo.Gue Art Space

Dia.Lo.Gue merupakan art space yang berlokasi di Mampang Prapatan, Jakarta Selatan. Yang menjadi daya tarik Dia.Lo.Gue Art Space, selain memamerkan koleksi karya seni, tempat ini memiliki cafe.

Di tempat ini banyak seniman nusantara memarkan karya-karya seni mereka, baik desain grafis, desain produk, arsitektur dan karya seni lukisan. Dia.Lo.Gue juga menyediakan souvenir shop. Souvenir ini merupakan aksi dukungan terhadap para seni dengan membeli suatu produk karya seni mereka. Untuk masuk ke Dia.Lo.Gue Art Space ini tidak perlu membayar tiket masuk alias gratis dan buka setiap hari.

Museum Macan

Museum Macan yang berada di kawasan Kebon Jeruk, Jakarta Barat ini memamerkan koleksi karya seni modern dan kontemporer. Museum ini ada sejak 2017, namun belakangan booming di media sosial, terutama di kalangan anak-anak muda.

Pengunjung berfoto di antara karya seni yang dipamerkan di Museum Modern and Contemporary Art in Nusantara (MACAN), Jakarta, Jum'at, 28 Januari 2022. Tromarama adalah kolektif perupa yang dibentuk pada tahun 2006 oleh Febie Babyrose, Herbert Hans, dan Ruddy Hatumena. TEMPO/Ridho Fadilla

Sebab, selain memamerkan beragam koleksi seni yang keren, Museum Macan menyediakan spot foto yang instagrammable. Di Museum Macan pernah ada ruangan yang dinamakan “Infinity Mirrored Room“, dimana ruangan tersebut ada banyak kaca dan dipasang lampu LED warna-warni. Saat berada di dalam ruangan ini, pengunjung dapat merasakan dan terlihat berada di lautan cahaya yang cantik.

Museum Macan juga menyediakan children art space dengan tema The Lost Jungle. Ruangan tersebut digunakan untuk anak-anak agar mereka bisa belajar untuk membuat karya seni gambar.

Untuk harga tiket, di hari kerja dewasa Rp 70 ribu, pelajar/mahasiswa Rp 63 ribu dan anak di bawah 3 tahun gratis. Sedangkan untuk akhir pekan, harga tiket untuk dewasa Rp 90 ribu, pelajar/mahasiswa Rp 81 ribu dan anak-anak di bawah 3 tahun gratis.

Galeri Salihara

Galeri Salihara merupakan pusat seni dan art space yang berlokasi di Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Komplek komunitas Salihara ini mempunyai 4 bangunan, yaitu Theater Salihara, Anjung Salihara, Ruang Perkantoran dan Galeri Salihara. Untuk Galeri Salihara merupakan tempat pengunjung bisa melihat berbagai macam karya seni rupa dan patung dari beragam seniman.

Dikutip dari Majalah Time of Jakarta pada 2010, Komunitas Salihara pernah mendapat penghargaan sebagai “The Best Art Space” di majalah Time of Jakarta. Galeri Salihara menyimpan banyak koleksi karya seni yang bermutu tinggi. Galeri Salihara buka setiap hari dari pukul 09.00 sampai 22.00 WIB dan pengunjung dapat masuk secara gratis.

Art 1: New Museum

Art:1 New Museum merupakan museum seni yang berlokasi di Gunung Sahari, Jakarta Pusat. Sebelumnya, museum ini merupakan galeri seni secara pribadi yang dimiliki oleh Mon Décor.

Pada 2009 berganti nama menjadi Art:1 New Museum. Museum ini mempunyai sekitar 2.500 koleksi karya seni dan semua karya seni yang dipamerkan berasal dari seniman asal Indonesia maupun luar negeri.

