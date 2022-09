Candi Borobudur Jadi Pusat G20 Culture Ministers Meeting, Bakal Ada Ruwatan Bumi

Menurut Widiarsi, bicara soal forum G20 tak semata dari unsur teknoratis-nya seperti isu politik atau ekonomi semata. Namun tak bisa juga dilepaskan dari isu budaya dalam membangun peradaban ke depan akan seperti apa. Dari forum di Candi Borobudur ini, kata dia, negara-negara G20 akan diajak mengenal value dari Indonesia bagaimana semangat kegotongroyongan akan tumbuh terutama setelah pandemi Covid-19.

TEMPO.CO , Yogyakarta - Kawasan Candi Borobudur di Magelang, Jawa Tengah menjadi pusat pertemuan tingkat menteri bidang kebudayaan bertajuk G20 Culture Ministers Meeting 11-14 September ini. Direktur Jenderal Kebudayaan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Hilmar Farid mengatakan, ada dua agenda utama, yakni pertemuan pejabat tinggi (senior official meeting) G20 pada 12 September dan pertemuan tingkat menteri G20 bidang kebudayaan pada keesokan harinya.

Menlu Retno: Persiapan KTT G20 On The Right Track

Menlu Retno: Persiapan KTT G20 On The Right Track

Dua bulan menjelang pertemuan tingkat tinggi G20, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menyebut Indonesia sudah siap baik dari segi logistik dan substansi.

Baca Selengkapnya