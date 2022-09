Daftar 13 Hotel Termahal di Dunia, Tarif Semalam Miliaran Rupiah

TEMPO.CO, Jakarta - Tidak hanya sebagai tempat menginap, hotel dipilih untuk menikmati berbagai fasilitas yang disediakan. Maka tak mengherankan jika beberapa orang rela mengeluarkan uang hanya untuk beristirahat di hotel terbaik seperti hotel bintang 5. Nah, apa saja hotel termahal di dunia? Berikut rekomendasinya untuk Anda liburan.

Hotel Termahal di Dunia

Tingginya tarif sewa satu kamar hotel ditentukan dari lengkapnya sarana dan prasarana penunjang. Misalnya kolam renang pribadi, menu makanan yang dihidangkan oleh chef lulusan sekolah ternama, sampai lokasi tak biasa hotel dibangun.Fantastis harga yang dipatok, sesuai sudah disesuaikan dengan pengalaman yang akan didapatkan oleh pengunjung. Pengunjung dapat mengabadikan momen tak terlupakan yang mungkin tidak bisa ditemui di hotel-hotel lainnya.

Dikutip dari situs Wealthygorilla.com, berikut daftar hotel termahal di dunia.

1. Lover’s Deep – Luxury Submarine Hotel

Hotel termahal di dunia pertama ada Lovers's Depp. Hotel ini tidak dididirikan di atas tanah seperti pada umumnya. Sesuai dengan namanya, Lover’s Deep akan memanjakan para pengunjung dengan keindahan dunia bawah laut. Hotel dalam bentuk kapal selam ini siap mengajak pengunjung mengelilingi lautan lepas di St. Lucia, Kepulauan Karibia. Hotel ini dinobatkan sebagai hotel termahal di dunia karena memasang tarif 2,1 miliar rupiah (150.000 US dollar).

Hotel Lover's Deep, di Kepulauan Karibia. luxuo.com

2. Empathy Suites – The Palms

Hotel yang menghadap langsung ke Las Vegas Strip ini menjadi salah satu hotel termewah di dunia. Pengunjung yang memesan kamar akan sekaligus memperoleh kesempatan relaksasi dari terapis pijat dan jacuzzi. Empathy Suites adalah hotel hasil desain ulang Damien Hirst. Selain itu, terdapat pula beragam koleksi seni di sepanjang bangunan hotel. Tamu harus mengganti uang sebesar 1,4 miliar rupiah (100.000 US dollar) untuk setiap kamar.

3. The Royal Penthouse – Hotel President Wilson

Jika Anda punya tabungan senilai 1,14 miliar rupiah (80.000 US dollar), cobalah untuk mengunjungi The Royal Penthouse di Jenewa, Swiss. Hotel ini dirancang secara eksklusif karena hanya menyediakan 12 kamar tidur. Harga yang dikenakan sebanding dengan pemandangan Danau Jenewa dan Gunung Blanc yang bisa disaksikan dari dalam kamar. Ada pula koki 24 jam, bioskop BeoVision 4-103 Bang & Olufsen, dan piano grand Steinway yang akan membuat tamu bak raja sehari.

4. The Mark Penthouse – The Mark Hotel

Hotel termahal di dunia berikutnya yakni The Mark Penthouse. Hotel seluas 929 meter persegi ini merupakan hotel bertipe penthouse terbaik di Amerika Serikat. Pengunjung bisa bersantai di teras yang berhadapan dengan Central Park. Tersedia 5 kamar tidur, 2 kamar rias, 6 kamar mandi, 2 bar, dan 4 perapian yang siap membuat tamu seperti tinggal rumah sendiri. Untuk menyewanya, pengunjung perlu mempersiapkan uang setara 1 miliar rupiah (75.000 US dollar).

The Mark Penthouse. themarkhotel.com

5. Ty Warner Penthouse – Four Seasons

Hotel yang berlokasi di pusat kota New York, Amerika Serikat ini menawarkan panorama 360 derajat dari balkon kaca. Hotel ini merupakan hotel milik Ty Warner, seorang pejabat eksekutif di Ty Inc. Dengan merogoh kantong sebesar 855 juta rupiah (60.000 US dollar), pengunjung bisa beristirahat di satu kamar tidur suite. Bahkan pengunjung akan dilayani dengan mobil Royal Royce plus supir yang siap mengantar ke mana saja.

6. The Penthouse Suite – Hotel Martinez

Hotel Martinez Cannes di Prancis digadang-gadang sebagai jujukan utama para selebritas dunia ketika menghadiri Cannes Film Festival. Hotel ini berada di pesisir pantai yang selalu memperlihatkan matahari terbit dan matahari terbenam setiap hari. Untuk menyewa the penthouse suite di hotel ini, pengunjung diwajibkan membayar 745 juta rupiah (53.000 US dollar).

The Penthouse Suite, Hotel Martinez , Prancis. labriz.ru

7. The Muraka Suite – The Conrad

Bagi penikmat keindahan pantai, tak ada salahnya mencoba menginap di suite bawah air kepunyaan The Conrad. Hotel termewah dan termahal di dunia ini dibangun di Kepulauan Maladewa. Suite pertama yang ada di bawah laut, tepatnya lebih dari 16 kaki ini memiliki kamar tidur terbuka dengan kaca lapis tebal. Sehingga pengunjung bisa menengok aktivitas hewan laut berlalu-lalang. Harga yang dibebankan setara 702 juta rupiah (50.000 US dollar).

8. The Hilltop Villa – Laucala Island Resort Hilltop Estate

Hotel ini lumayan terpencil karena berdiri di Republik Kepulauan Fiji, Oseania. Sehingga sangat cocok bagi Anda yang mencari ketenangan dan menjunjung tinggi privasi. Di sini tersedia landasan udara dan supir pribadi yang siap mengajak Anda berkeliling. Supaya bisa menikmatinya, pengunjung perlu menyiapkan uang setara 632 juta rupiah (45.000 US dollar).

9. Raj Palace

Raj Palace merupakan rekomendasi hotel mewah berikutnya. Berada di India, sebuah bangunan privat empat lantai ini didominasi warna emas yang menambah kesan mewah. Salah satu hotel termewah di dunia ini memiliki jacuzzi dan lift pribadi. Total luas bangunannya mencapai 16.000 kaki persegi. Harga yang dipatok senilai 640 juta rupiah semalam (43.000 US dollar).

10. The Royal Suite – The Plaza

Menjadi salah satu hotel terbaik di dunia, Hotel The Plaza mampu bertahan di tengah hiruk pikuk kota New York. The Royal Suite bisa dipilih pengunjung yang ingin liburan bersama teman maupun keluarga. Karena suite ini mampu menampung 12 orang. Terdapat lounge, 3 kamar tidur, dan ruang makan mewah. Untuk menyewa suite ini, membutuhkan dana sebesar 563 juta rupiah (40.000 US dollar) per malam.

11. Palms Casino Resort

Bagi penikmat dunia casino, pasti pernah bermimpi untuk menginap di Palms Casino Resort di Las Vegas. Hotel ini berkonsep modern dan menawan serta memberikan banyak fasilitas unggulan. Setidaknya ada enam klub malam eksotis yang siap menghibur pengunjung. Bahkan hotel ini disebut-sebut sebagai lokasi langganan selebriti Hollywood. Harga per malamnya mencapai 500 jutaan rupiah (38.000 US dollar).

Palms Casino Resort, Las Vegas. palms.com

12. The Royal Suite – Burj Al Arab

Burj Al-Arab adalah hotel termahal di Dubai. Hotel termahal di dunia ini terlihat kontras di antara hamparan air laut yang biru. Hotel yang mengusung konsep kehidupan pantai ini juga mendapatkan gelar hotel bintang 7. Pengunjung bisa melepas dahaga di restoran terendam laut yang berada di lantai paling bawah. Untuk semalam, harga yang dipatok sebesar 393 juta rupiah (28.000 US dollar).

13. Grand Resort Lagonissi – Royal Villa

Bagi Anda suka berwisata ke negara bersejarah, tidak ada salahnya untuk mampir ke Grand Resort Lagonissi di Kota Athena, Yunani. Setiap kamar dibangun berseberangan dengan lautan lepas sekaligus pegunungan. Layaknya sebuah istana, hotel ini juga memberikan fasilitas BBQ outdoor dan kamar mandi berlantai marmer. Apabila Anda tertarik berkunjung, bersiaplah merogoh kocek 560 jutaan rupiah (40.000 US dollar).

Demikian daftar hotel termahal di dunia yang menawarkan fasilitas bak surga dunia. Hotel-hotel tersebut ada yang dirancang sederhana khas rumah keluarga sampai mewah dengan ornamen-ornamen unik. Hotel mana saja yang ingin Anda kunjungi?

MELYNDA DWI PUSPITA

