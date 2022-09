Baru Diresmikan Atap Masjid Tanjak Batam Roboh, Sementara Ditutup untuk Wisata Religi

Subaru Resmikan Dealer Mobil Baru di Batam, Luncurkan All New Subaru Forester 2022

Plaza Subaru Batam yang baru diresmikan ini berlokasi di Jalan Yos Sudarso Blok A No. 1, Sungai Panas. SUV All New Forester dibanderol Rp 579,5 juta.