Mandalika Ultra Trail Digelar di Kawasan The Mandalika, Siap Gelar Aneka Lomba Lain

TEMPO.CO, Mataram - Destinasi pariwisata The Mandalika, Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB) kembali menjadi tuan rumah penyelenggaraan event Mandalika Ultra Trail 100 yang digelar pada Sabtu, 3 September 2022), seperti tahun lalu. Pada kegiatan itu, lomba yang digelar adalah Mandalika Trail Run 100 yakni peserta mengikuti lomba lari dengan standar internasional dan kualifikasi Ultra Trail du Mont Blanc (UTMB) dengan start dan finish di The Mandalika yang terbagi dalam kategori jarak tempuh 25 kiometer (km) dan 53 km.

Mandalika Ultra Trail 100 yang diselenggarakan oleh FOneSport ini diikuti oleh 32 pelari dari lima negara yaitu Jepang, Amerika Serikat, Belanda, Australia dan Indonesia. "Penyelenggaraan ini menunjukkan bahwa kawasan The Mandalika dapat menjadi lokasi yang tepat bagi berbagai jenis olahraga. Dengan kontur kawasan terdiri dari bukit, pantai, laut serta fasilitas pendukung kawasan yang semakin lengkap, The Mandalika siap untuk menggelar berbagai jenis lomba," kata Managing Director The Mandalika Bram Subiandoro menyampaikan, Sabtu, 3 September 2022.

Sebelumnya The Mandalika telah menjadi lokasi sejumlah event olahraga bergengsi antara lain L’Etape Indonesia pada Februari 2022, Mandalika Ultra Trail 100 dan HK Endurance Challenge tahun 2021, Paralayang Trip of Indonesia (TROI) tahun 2019 dan TNI Marathon pada tahun 2018.

Ketua Penyelenggara Event Mandalika Ultra Trail 100 Dian Sukmara menjelaskan, bahwa dipilihnya kembali The Mandalika sebagai tempat penyelenggaraan event ini seperti tahun lalu karena The Mandalika memiliki kontur yang menantang yang bisa memacu adrenalin para peserta. ‘’Hal ini sangat mendukung maksud dari event olahraga ekstrem yang kami selenggarakan,’’ katanya.

Di samping menantang, para peserta juga bisa menikmati keindahan alam yang disuguhkan di dalam kawasan. Selain penyelenggaraan event Mandalika Ultra Trail 100, The Mandalika juga akan menjadi tuan rumah event sport tourism lainnya yakni Shell Eco Marathon pada bulan Oktober 2022, World Superbike (WSBK) dan World Muscle Tour & Sport Festival pada bulan November 2022.

Sejumlah event sport tourism yang sudah masuk dalam Calendar of Event (CoE) ini akan semakin meneguhkan posisi tawar The Mandalika sebagai destinasi wisata berkonsep sport tourism unggulan di Indonesia. Diharapkan akan semakin banyak penyelenggaraan event-event berlangsung di The Mandalika sehingga akan semakin menyemarakkan kawasan Mandalika. ‘’Sekaligus dapat mendorong peningkatan kunjungan wisatawan sebagai kontribusi bagi kebangkitan kembali industri pariwisata di Lombok,” ujar Bram.

SUPRIYANTHO KHAFID