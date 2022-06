Sagrada Familia di Barcelona, Atraksi Paling Menarik 2022 Menurut Tripadvisor

TEMPO.CO, Jakarta - Setiap tahun, platform panduan perjalanan Tripadvisor merilis daftar Travellers' Choice Awards yang berisi tujuan terbaik dan penghargaan pantai terbaik awal tahun. Pada Selasa, 14 Mei 2022, Tripadvisor meluncurkan "Best of the Best Things to Do" dalam 11 kategori, termasuk atraksi top dunia, taman hiburan, dan pengalaman terbaik secara keseluruhan. Untuk kategori atraksi, Basilica de la Sagrada Familia di Barcelona, Spanyol, menempati urutan teratas.

Gereja ini merupakan visi arsitek inovatif Antoni Gaudí, yang menjadi tokoh terkemuka dalam arsitektur modern. Bangunan itu dirusak selama Perang Saudara Spanyol selama tahun 1930-an. Fasad dan ruang bawah tanah aslinya menerima status Warisan Dunia UNESCO pada 2005.

Konstruksi strukturnya dimulai pada tahun 1882. Awalnya dirancang dengan gaya Neo-Gothic. Setahun kemudian, pembangunannya diserahkan ke arsitek Spanyol Antoni Gaudí, yang mendesain ulang seluruhnya. Dia merancang basilika yang luar biasa dan asli yang memiliki 18 menara. Namun, dia meninggal sebelum menyelesaikannya pada 1926, hanya membangun salah satu menara gereja.

Meski begitu, berkat rencana arsitekturnya, karyanya terus dibangun hingga hari ini oleh arsitek terkenal. Uang untuk pembangunan diperoleh dari banyaknya kunjungan dan berbagai sumbangan.

Meskipun belum selesai, Sagrada Familia adalah kuil yang mengesankan yang dikemas dengan simbolisme agama. Beberapa komponennya yang paling menarik antara lain menara. Saat ini ada delapan dari delapan belas menara telah selesai dibangun. Gaudí telah merencanakan 12 di antaranya akan dibangun untuk mengenang para Murid, empat untuk memperingati Penginjil, satu untuk mengenang Maria, ibu Yesus dan satu lagi didedikasikan untuk Yesus Kristus. Ketinggian setiap menara akan tergantung pada hierarki agama yang mereka wakili.

Basilika ini adalah magnet pariwisata di Barcelona, kota hidup dan kosmopolitan yang terkenal dengan seni, budaya, dan makanannya.

Selain Sagrada Familia, atraksi teratas menurut Tripadvosor adalah Colosseum di Roma, Italia; Empire State Building di New York, AS; Sheikh Zayed Grand Mosque Center di Abu Dhabi, United Arab Emirates; Gallerie Degli Uffizi di Florence, Italia; Plaza de España di Seville, Spanyol; Iguazu Falls, Foz do Iguaçu, Brasil; The Roman Baths, Bath, Inggris; Garden of the Gods, Colorado Springs, Colorado, AS; dan Trevi Fountain, Roma, Italia.

CNN | TRIPADVISOR

