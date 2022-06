10 Destinasi Wisata di Jabodetabek yang Cocok Dikunjungi saat Musim Hujan

Museum Macan.

The Museum of Modern and Contemporary Art in Nusantara atau Museum MACAN adalah museum seni pertama di Indonesia yang memiliki koleksi seni modern dan kontemporer, baik Indonesia maupun internasional. Museum ini berlokasi di Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Rungan favorit di sana adalah Infinity Room. Di dalamnya terdapat cermin dan bola lampu yang menghasilkan ilusi optik seakan pengunjung berada di ruangan besar.