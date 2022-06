Bangkok Jadi Kota Terbaik di Dunia untuk Liburan Mewah Harga Terjangkau

TEMPO.CO, Jakarta - Liburan dengan fasilitas mewah mungkin merupakan hal yang diinginkan oleh wisatawan. Tapi liburan mewah biasanya membutuhkan biaya yang tidak sedikit.

Namun situs web Inggris Money.co.uk, menyebut Bangkok, ibu kota Thailand sebagai surga backpacking mewah. Sesuai laporan, ibu kota Thailand adalah kota paling terjangkau untuk pengalaman perjalanan mewah di dunia. Dari sewa mobil, hotel mewah hingga restoran berbintang Michelin dan layanan terbaik di kelasnya, Bangkok mendapat skor terbaik.

Menurut situs web, sewa mobil mewah satu hari (Mercedes-Benz) di Bangkok adalah US$ 59 (Rp 860 ribu). Santapan mewah pun bisa dinikmati dengan harga US$ 150 (Rp 1,6 juta). Sementara untuk biaya menginap di properti bintang 5 harus merogoh kocek sekitar US$ 295 (Rp 4,3 juta).

Brussel menempati posisi kedua dalam daftar kota paling terjangkau untuk liburan mewah dengan anggaran terbatas. Ibu kota Belgia itu terkenal secara global karena cokelat dan bir buatannya.

Ini juga merupakan tujuan termurah di Eropa untuk mengunjungi dan menginap di hotel bintang lima di sini dengan biaya sekitar US$ 680 (Rp 9,9 juta). Menyewa mobil mewah di Brussel bisa menghabiskan biaya US$ 150 (Rp 1,6 juta) sehari.

Verona di Italia menempati posisi ke-3 dalam laporan. Kota yang indah tujuan liburan wisatawan ini memiliki biaya rata-rata termurah kedua untuk hotel spa, yaitu US$ 177 (Rp 1,7 juta) per malam.

