Indonesia Peringkat 2 Destinasi Wisata Halal Dunia, ini 5 Daerah Tujuan

TEMPO.CO, Jakarta - Tahun ini, Indonesia meraih rangking kedua wisata halal dalam The Global Travel Muslim Index (GMTI) 2022. Setelah tahun sebelumnya Indonesia berada di peringkat keempat.

Indonesia mengungguli posisi Arab Saudi di peringkat ketiga, Turki peringkat keempat dan Uni Emirat Arab di posisi kelima. Capaian terbaru ini menunjukkan betapa besar potensi dan daya saing wisata-wisata halal Indonesia dalam kancah dunia.

Lebih lanjut, merujuk Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif di situs kemenparekraf.go.id, ada 5 wilayah destinasi wisata halal di Indonesia yang tercatat dalam Indonesia Muslim Travel Index (IMTI), meliputi:

1. Lombok

Memiliki keindahan alam yang mempesona, Lombok menjadi salah satu destinasi wisata ramah muslim di Indonesia. Sebelumnya, Lombok pernah menduduki peringkat pertama wisata halal di Indonesia versi “Indonesia Muslim Travel Index” (IMTI) 2019.

Lombok juga menyabet beberapa penghargaan dalam World Halal Tourism Award 2016, meliputi World’s Best Halal Beach Resort, World’s Best Halal Honeymoon Destination, dan World’s Best Halal Tourism Website. Penghargaan tersebut implikasi kelengkapan fasilitas di Lombok, seperti 60 restoran bersertifikat halal, 8.456 masjid, dan 60 hotel bersertifikat halal, 25 situs heritage Islam, 98 dari 161 moslem friendly attraction, 7 islamic event, dan 11 paket tur wisata halal.

2. Aceh

Menurut IMTI 2019 Aceh menduduki peringkat 2 sebagai wisata ramah muslim di Indonesia. Dalam World Halal Tourism Award 2016, Aceh berhasil meraih penghargaan World’s Best Airport for Halal Travellers - Sultan Iskandar Muda International Airport dan World’s Best Halal Cultural Destination.

Selain itu, Aceh memiliki beberapa destinasi wisata unggulan, antara lain Pulau Weh, Museum Tsunami, Masjid Raya Baiturrahman, hingga berbagai pantai cantik.

3. Sumatera Barat

Pada World Halal Tourism Award 2016, Sumatera Barat meraih 3 penghargaan, yaitu World’s Best Halal Destination, World’s Best Halal Tour Operator, dan World’s Best Halal Culinary Destination.

Sebagai bentuk keseriusan mengoptimalkan potensi wisata ramah muslim di Sumatera Barat, wilayah ini membangun rumah ibadah di seluruh destinasi wisatawan dan menambah beberapa tempat kuliner tersertifikasi halal.

4. Kepulauan Riau

Kepulauan Riau menjadi salah satu destinasi wisata ramah muslim di Indonesia, salah satu faktor pendukungnya adalah dua bandara internasional di Riau, 84 rute bis, dan juga area jalan sepanjang 1.374.004 km.

Tak hanya memiliki fasilitas lengkap dan terbaik, Kepulauan Riau turut dilengkapi berbagai destinasi berbasis moslem friendly tourism. Salah satu yang paling utama adalah Masjid Sultan Kepulauan Riau di Pulau Penyengat.

5. Jakarta

Jakarta masuk salah satu wisata ramah muslim di Indonesia berfasilitas lengkap. Bahkan, dalam World Halal Tourism Award 2016, Jakarta berhasil menyabet penghargaan World’s Best Hajj & Umrah Operator.

Di Jakarta, terdapat 510 hotel dengan sertifikat halal dan 5 hotel tipe syariah, 7.795 masjid, 20 situs heritage Islam, dan 19 muslim friendly attraction.

DELFI ANA HARAHAP

