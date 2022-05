Wisata Halal, Indonesia Muslim Life Fair 2022 Ada di Yogyakarta Bulan Depan

TEMPO.CO, Yogyakarta - Eksibisi besar Indonesia Muslim Life Fair 2022 bakal berlangsung di Yogyakarta pada 3 – 5 Juni 2022 di Jogja Expo Center atau JEC. Acara yang kali pertama terselenggara di luar Jakarta itu diharapkan mengulang sukses di ibu kota Jakarta pada 25-27 Maret lalu.

Penyelenggara Indonesia Muslim Life Fair 2022, Deddy Andu mengatakan, saat diadakan di Jakarta, tercatat lebih dari 30 ribu pengujnung dengan pendapatan mencapai Rp 15 sampai 20 miliar. "Untuk penyelenggaraan di luar Jakarta, kami memilih Yogyakarta karena dikenal sebagai Kota Pelajar dan ada ratusan kampus di mana millenial menjadi target pasar acara ini," kata Deddy di Yogyakarta pada Rabu, 18 Mei 2022.

Direktur PT Lima Events ini menjelaskan, Muslim Life Fair merupakan bagian dari acara yang lebih besar, yakni Indonesia Muslim Life Fest yang akan berlangsung pada 26-28 Agustus 2022 di Indonesia Convention Exhibition BSD (ICE BSD). Sebelumnya, Indonesia Muslim Life Fest sukses menarik perhatian 60 ribu pengunjung dalam perhelatan pertamanya pada Agustus 2019 di Jakarta Convention Center (JCC).

Deddy Andu mengaku tidak memasang target khusus jumlah pengunjung di Yogyakarta. Setidaknya, menurut dia, acara ini bisa menjadi salah satu opsi wisata halal di Yogyakarta yang mengungkit perekonomian pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM.

Indonesia Muslim Life Fair 2022 di Yogyakarta berkolaborasi dengan Komunitas Pengusaha Muslim Indonesia atua KPMI dan akan diikuti oleh 180 eksibitor, baik dari Yogyakarta dan daerah lainnya. Ratusan tenant yang menempati area pamerah seluas 1.800 meter persegi itu akan menghadirkan berbagai kebutuhan produk halal dan islami. Mulai dari modest fashion, islamic education, hobbies and communities, islamic book and publisher, halal travel, thibbun nabawi herbal, beauty and pharmaceutical, hingga Kuliner Halal Aman & Sehat (KHAS).

Deddy Andu melanjutkan, Yogyakarta memiliki potensi UMKM produk halal yang besar. Keunggulan itu, menurut dia, dapat digabungkan dengan daya tarik berbagai destinasi wisata yang menarik. "Semua aktivitas wisata itu bisa menjadi satu rangkaian kegiatan yang menarik," ucapnya.

Ketua Komunitas Pengusaha Muslim Indonesia atau KPMI, Rachmat Surtanas Marpaung mengatakan, pameran Indonesia Muslim Life Fair Yogyakarta menjadi upaya gotong-royong menumbuhkan perekonomian lokal dalam situasi pandemi. Terlebih pada 2021, pertumbuhan ekonomi Yogyakarta melaju sebesar 5,53 persen atau tumbuh di atas ekonomi nasional. "Tingginya animo masyarakat terhadap rangkaian acara Muslim Life Fair Jakarta menginspirasi kami untuk melanjutkan pameran serupa di Yogyakarta,” kata dia.

